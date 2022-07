Batakis sobre el acuerdo con el FMI: "A las metas las tenemos que cumplir”

La ministra de Economía, Silvina Batakis, ratificó hoy que la Argentina cumplirá con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



“Con el Fondo no hablamos de tocar las metas, sino cómo vamos a cumplir las metas. Las metas las tenemos que cumplir y no hablamos de hacer ninguna revisión de esas metas”, dijo esta tarde la titular del Palacio de Hacienda durante un contacto que mantuvo con la prensa en la Embajada argentina en Washington.



Tras completar su visita de dos días a Washington, donde desarrolló una intensa agenda que incluyó entrevistas al más alto nivel institucional con funcionarios del Tesoro de EEUU, el FMI y el Banco Mundial, Batakis realizó un balance de la actividad a la que consideró como "muy positiva".



En lo que respecta a los encuentros que mantuvo con el FMI, Batakis reveló que esta mañana se sumó a la agenda otra nueva reunión con el staff técnico que no estaba originalmente prevista, antes del desayuno que tuvo con inversores.



Por el FMI participaron la directora Adjunta del Departamento Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y Luis Cubbedu, encargado del caso argentino.



"Con el Fondo hablamos de cómo vamos a hacer para cumplir las metas", reiteró Batakis, satisfecha de haber cumplido con el objetivo del viaje que fue de presentación con las autoridades estadounidenses y de organismo multilaterales, para que la conozcan como profesional, gestora de políticas y como persona.



En la charla con la prensa, Batakis ratificó además que las medidas que lleva adelante "cuentan con respaldo de la coalición de gobierno".



"Estamos en una coalición de gobierno, y dentro de esa coalición de gobierno hay un equilibrio, que efectivamente está dado para que podamos implementar estas medidas y vayamos desarrollando todo lo que tenemos que desarrollar para calmar un poco a la economía argentina”, dijo.



Luego de mantener este contacto con la prensa, Batakis y la viceministra Karina Angeletti partieron hacia el aeropuerto, para emprender el regreso a la Argentina, escoltadas por el embajador argentino en Washington DC, Jorge Argüello.



A lo largo de los distintos encuentros que mantuvo durante la jornada, Batakis se abocó a responder todas y cada una de las preguntas que le formularon inversores y empresarios.



En el desayuno de trabajo con inversores, Batakis "sorprendió por su honestidad brutal", según dijo a Télam uno de los asistentes a ese encuentro, que valoró el sinceramiento del diálogo y la búsqueda de una recomposición con los inversores.



Javier Timerman, socio y cofundador de Adcap Grupo Financiero, quien estuvo presente en la reunión, sostuvo que "de entrada, Batakis fue muy abierta; dijo que quería reconstruir la relación con Wall Street. Reconoció que la relación no era buena, y se mostró abierta a escuchar la opinión de los fondos”.



“El encuentro fue muy ameno. Los fondos toman a Batakis como una tecnócrata, y en ese sentido, le creen más que a (Martín) Guzmán”, agregó Timerman.



Durante el encuentro se realizaron preguntas de todo tipo sobre la economía, tanto en el plano real como financiero, y la ministra respondió con solvencia cada una de ellas.



En cuanto al tema precios, Batakis dijo a los inversores que “es un problema la inflación en la Argentina y que esté en estos niveles es un problema serio".



"Lo tomamos con seriedad pero esta en niveles controlables”, aseguró la ministra.



La opinión de la funcionaria es que en el mundo la inflación se triplicó, y en algunos se cuadruplicó, en al Argentina “eso por suerte no pasó, aunque no es un consuelo, somos conscientes de que hay que ir bajándola”.



Durante su exposición, Batakis se comprometió ante los inversores a generar mayores instrumentos en pesos.



“En la Argentina hay pesos pero no hay muchos instrumentos. Planeamos la diversificación” de esas herramientas, enfatizó la ministra.



Esa diversificación incluiría poder contar con tasas positivas junto con la creación de nuevos instrumentos, que guiarán el corredor de tasas, dijo, dando cuenta de esta forma la colaboración que existe entre el Banco Central y Economía para ayudar al éxito de las operaciones de deuda que necesitan ambos mostradores del Estado argentino.



En cuanto a la reunión con las empresas, luego de los grandes anuncios que incluyeron inversiones millonarias para que la Argentina pueda exportar litio y proveer la materia prima para las baterías que fabricará General Motors en Estados Unidos, algunos ejecutivos manifestaron preocupación por la limitación de importaciones que les frena las cadena de valor a sus proveedores en el país



Fuentes que estuvieron presentes en la reunión indicaron que el Gobierno busco llevar tranquilidad al remarcar que las medidas son temporarias y todo tiene que ver con que más allá de la restricción real de dólares, se trata de superar el alto costo que representa el pago de la energía importada en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.



Batakis les explicó a los asistentes que calcula que este año, a pesar del déficit energético, la balanza comercial resultará positiva, con una proyección de alrededor de 5.000 millones de dólares, la mitad que en 2021 debido a los altos precios de los productos energéticos importados.



Esta mañana el embajador Jorge Argüello señaló a Télam que la ministra subrayó que que "mantendrá una política de puertas abiertas con los inversores, para tomar en cuenta sus perspectivas y sugerencias".



"Describió con crudeza el escenario que recibió, particularmente por la aceleración del gasto público en el primer semestre del año y explicó las medidas anunciadas el 11 de julio que permitirán, de acuerdo a sus proyecciones, reducir en un punto porcentual del PBI el desbalance fiscal", entre otras cuestiones.



"Esta mayor disciplina fiscal se va a sentir, es necesario hacerla", dijo Batakis a los inversores.



Otro de directivo de fondos de inversión que participó del encuentro dijo a Télam que Batakis "no le escapó a ninguna respuesta, y se mostró muy decidida a cumplir con bajar el déficit fiscal", algo que desvela a los bonistas que ya reestructuraron la deuda.



Los directivos que participaron en el desayuno pertenecen a Bank of America, Santander Investment Securities, Goldman Sachs & Co. Barclays Capital, Citibank, Fintech, Gramercy, Bracebridge, AllianceBernstein, Stone Harbor, Citadel, Wellington, Goldentree, AdCap, Kirkoswald, Eurasia Group, VR Capital, Capital Strategies y Paloma Partners, entro otros. según la lista a la que tuvo acceso Télam.