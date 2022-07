UPCN alertó que Salud “traba” la reglamentación de la ley de Enfermería

UPCN pidió al Ministerio de Salud que sincere la situación con relación a la reglamentación de la Ley de Enfermería. “Mientras la ministra Velázquez habla de voluntad política, hace prácticamente dos meses tienen trabado un expediente sobre el que no informa, no comparte y tampoco resuelve, para poder reglamentar los artículos referidos a escalafón y salarios”, indicaron.



Este martes hubo una nueva reunión de la comisión que se ocupa de reglamentar la ley de Enfermería sin que se produjeran avances en esas cuestiones sobre las que UPCN viene pidiendo definiciones desde enero.



“Apenas iniciadas las reuniones, pedimos que la Ministra de Salud se sumara para explicar qué lineamientos proponía para los artículos referidos a los aspectos salariales y de escalafón en la ley 10.930. Recién en el mes de mayo, la Ministra mandó una nota a Economía. Lo que no se conocía es que esa nota dio lugar a un expediente que nuevamente está en el Ministerio de Velázquez desde hace casi dos meses”, expresaron desde el gremio.



Y agregaron: “Es evidente que Salud tiene la responsabilidad de dar continuidad a la reglamentación de la ley en estos dos artículos, pero no lo hace. Si el problema es que no sabe cómo hacerlo, tendrá que bajar la soberbia, y pedir ayuda a las organizaciones gremiales. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Hay que recordar que en el tratamiento del proyecto en la Legislatura hicieron sacar la negociación colectiva para Enfermería del ámbito de la paritaria, por lo que sorprende que ahora no tengan claridad para hacer un escalafón”.



Para UPCN, “Velázquez sigue desviando la mirada al Ministerio de Economía cuando el tema está en sus manos. Llamamos la atención sobre esta situación porque en lugar de hacer operativa la respuesta, dilata la reglamentación a esta altura, no caben dudas, porque el proyecto fue impulsado por UPCN”.



“La propia Ministra de Salud está promoviendo un proyecto de ley para el que no necesitó tantas gestiones. Evidentemente, maneja distintas varas para tomar decisiones".



Finalmente, desde el gremio que conduce José Allende, insistieron en que “puede ser que a la Ministra Velázquez le cueste hacer viable un proyecto que impulsamos desde UPCN, pero sorprende que le niegue derechos a enfermeros y enfermeras que todos los días ponen su esfuerzo y conocimiento en el sistema público de Salud”.