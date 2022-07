Filas en Anses para tramitar beneficios sociales: atienden 500 personas por día

Economía Concluye el cronograma de inscripción para subsidios y mañana inicia otra etapa

. “Desde hace un par de días que venimos con la; se atienden los turnos otorgados para el día y a la gente que se acerca sin turno a consultar porque se considera la situación económica, la edad y de dónde proviene, y se trata de atender a todos los que vienen”, comunicó ael titular de la UDAI II de Anses en la capital entrerriana, Gustavo Guzmán.Y agregó: “Todos los días pueden verse las colas que se generan en Anses en función de nuestros trámites, que van desde el prenatal hasta la pensión por fallecimiento o viudez por la pérdida de un jubilado o pensionado; en ese abanico, atendemos a todos con turno previo”., indicó Guzmán al tiempo que comentó: “La mayoría de los ciudadanos se registró a través de la aplicación Mi Argentina y alentamos a que lo hagan de esa manera porque es la más sencilla y la que genera menos inconvenientes para el traslado”.“Cuando hay una fecha de cierre o limite, siempre se dan, con posterioridad, unas semanas más para que las personas puedan seguir realizando el trámite o aquellos que tuvieron algún error en la carga y necesitan hacer correcciones, o quienes no pudieron inscribirse, también lo puedan hacer”, aseguró el funcionario.En relación a la cantidad de personas que se acercan a las oficinas, Guzmán explicó: “Tratamos de atender a las personas con turno porque es nuestra manera de organizarnos, pero puntualmente,El funcionario recomendó “ingresar a la web de Anses, fijarse cuáles son los requisitos, para que el día que se acerque a la oficina, con su turno previo, lo haga con todos los requisitos para poder realizar su trámite”.De acuerdo a lo que especificó, en la oficina se forman dos filas, una para la atención a los que tienen turno asignado y otra para orientación o atención a la demanda espontánea., confirmó Guzmán.Consultado al funcionario por la respuesta apero que, según lo que advirtió a, éste fundamentó: “Por una cuestión operativa, no puede resolverse todo inmediatamente porque el organismo está organizado en función de los turnos, por eso,y después, en un trámite totalmente sencillo, recibiremos la tarjeta porque así lo dice la circular, que no es necesario el turno para generar ese beneficio”. La mujer fue atendida por Guzmán y finalmente se le iba a recepcionar su trámite.