Gobierno y gremios docentes retomarán paritaria de condiciones laborales

Los gremios docentes y las autoridades provinciales retomarán la paritaria de condiciones laborales el próximo miércoles. Marcelo Pagani, secretario general de Agmer confirmó que el gremio fue convocado para el encuentro que se realizará desde las 10.



Recordemos que el Consejo General de Educación (CGE) busca sumar una hora más de clases en las escuelas primarias de la provincia. Será a implementarse en 184 instituciones educativas, distribuidas en los 17 departamentos y con una matrícula de 29.845 estudiantes.



El secretario General de AGMER, Marcelo Pagani , en diálogo con el programa Quién Dice Qué afirmó que desde el gremio docente “realizamos un planteo muy claro (sobre este tema), inclusive en lo hablado en la última audiencia con el presidente del CGE”, y en este sentido comentó que “dijimos que el ámbito natural para la implementación de esta hora extra es la paritaria de condiciones laborales abiertas desde febrero de 2021, y a través de la cual hemos hecho muchos avances, sobre todo en la estabilidad de nuestros compañeros y compañeras”.



“Nos hemos puesto de acuerdo que el miércoles, nos vamos a reunir a las 10, en el ámbito del CGE, en la mesa de condiciones laborales donde hay representación de Agmer, de AMET y los otros sindicatos docentes, que es el ámbito en donde debemos discutir las aristas de esto”, puso relevancia. Se discutirá el tema de la hora que buscan sumar a la jornada escolar en las escuelas primarias de la provincia.



A juicio del gremio docente que con esa implementación “se estará modificando el contrato de trabajo” y que eso “se debe discutir en una paritaria”.



“Tenemos la vocación de discutir todo lo que tenga que ver con esta implementación”, afirmó el gremialista.



Dijo que “hay pocas precisiones sobre el convenio” y al respecto agregó que el miércoles “escucharemos las características del mismo, para que a partir de ahí, y sumado a lo que se concluya en el plenario de secretarios generales, se pueda discutir el tema”.



“Hay que hablar con los papás, con las mamás. No hay posibilidad de llevar esto adelante si no se habla con la comunidad educativa en su conjunto. A eso aspiramos”, hizo hincapié.



“En esta primera etapa hay que ir por las escuelas rurales, por las escuelas que ya tienen jornadas extendidas y las que no ofrezcan dificultades. En un proceso gradual y a corto plazo se podrá avanzar con la universalización. Previo a la firma del convenio para ampliar la jornada escolar nosotros tuvimos una reunión con el presidente del CGE. Estas cuestiones aún están en discusión. El miércoles sabremos cómo se implementará esta hora más de clases”.



Este martes el Plenario de Agmer “discutirá principalmente la cuestión salarial y la inflación. El próximo aumento se cobra con los haberes de agosto en septiembre. Hoy estamos siete puntos por debajo de la inflación. Si no hubiera adelantamiento de los 16 puntos de agosto a junio, vamos a entrar a agosto con una pérdida cercana al 15%”. Elonce.com