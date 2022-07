“El salario ha perdido poder adquisitivo más de la cuenta”, dijo Domínguez

La actual situación económica del país, donde la inflación superó los niveles esperados, hizo que los distintos gremios comenzaran a reclamar, de manera casi urgente, la reapertura de la discusión salarial.“La situación para los trabajadores es grave, desde cualquier punto de vista que lo miremos, el salario ha perdido poder adquisitivo más de la cuenta”, comenzó diciendo Carina Domínguez, secretarial gremial de UPCN, en diálogo conLa dirigente recordó que a principios de año se firmó un acuerdo con el propósito de que el salario le gane a la inflación, “pero básicamente se cayó porque el escenario en la economía nacional cambió sustancialmente y hace que las condiciones de esa negociación deban revisarse”.En este sentido, indicó que “podemos hablar de adelantamiento a través de complementarias de un porcentaje de incremento salarial, de un refuerzo en el mes de agosto que recupere lo perdido en junio y julio, de una mejora sustancial para lo que sigue del año; lo que no podemos dejar de hacer es discutir qué pasa con los salarios”.“El Gobernador dijo a los gremios que en agosto vamos a tener la posibilidad de ver qué es lo que sucede con el salario, pero estamos muy lejos porque el próximo pago va a ser con haberes de agosto en el mes de septiembre. UPCN pidió en junio el adelantamiento de la discusión y el pago del tramo de agosto para julio y nada de eso fue respondido”, señaló Domínguez. Otro planteo del gremio “tiene que ver con la representatividad que deben tener las organizaciones sindicales en el ámbito de la paritaria, UPCN es el gremio mayoritario y por lo tanto pretende sentar tres paritarios a la mesa”.“La lucha se da organizada y de manera conjunta con todos los sectores del Estado. Hoy todos los organismos están en la misma situación y con la misma gravedad respecto del tema salarial, como les pasa a todos los trabajadores”, remarcó.“Si el Gobierno tuviera voluntad y un gesto preciso de avanzar, hubiera puesto fecha a la reunión. El mes de agosto es muy largo y no sabemos cuándo nos van a convocar”, expresó Domínguez y agregó que “la única variable que puede aliviar la situación que se vive por la inflación es el salario”.Finalmente, y al hablar sobre los pasos a seguir, la secretaria gremial del gremio que conduce José Allende, Domínguez mencionó que “estamos organizando un plan de acción, aunque en realidad la pelota ahora está del lado del gobierno. Estamos abiertos porque lo que nos requieren los trabajadores es que nos sentemos a dialogar y lleguemos a una solución, pero si el Gobierno endurece su posición y el mensaje es únicamente esperar, estaremos en problemas. También hay un mensaje claro de UPCN y es que, sin representatividad, tal como dice la ley, no hay paritarias”.