Salario docente: AMET insistirá “para que no haya pérdida del poder adquisitivo”

“el acuerdo paritario que vence en agosto estará a diez puntos por debajo de lo que necesitamos y la Provincia debería compensarlos”.

“De la suma total que de INDEC hasta agosto, si a eso le restamos el 45.45% de recomposición salarial, automáticamente, eso se tiene que liquidar porque es lo que está en el acuerdo”

donde podría resolverse un plan de lucha en caso de que el Ejecutivo entrerriano no presente una propuesta de recomposición salarial para el segundo semestre del año.“Es una situación complicada porquey nuestros porcentajes de incrementos de sueldos no son acumulativos, porque se dan sobre el salario de febrero, mientras que la inflación es a mes y mes y en cada mes hay una caída en el poder adquisitivo”, fundamentó ael secretario general de AMET, Andrés Bessel.Y agregó:, por lo tanto, evaluaremos los números y la situación gremial a fin de poner una fecha para congreso dado que es el lugar donde decidiremos las acciones a realizar”.En relación a los parámetros que analizaba la Comisión de Salario, Bessel explicó que “son dos los índices, uno es el de INDEC, donde figuran los viajes en avión y el champagne, que no hacen al laburante de todos los días, y el otro es la canasta familiar, que aumentó muchísimo más que la inflación porque no es necesario ser un profesional de la economía para darse cuenta”.“Vamos a insistir para que la recomposición que se acuerde con el gobierno incorpore esta convicción: que los trabajadores necesitamos volver a disponer de un salario que nos permita vivir con dignidad y para eso, esperamos que el gobierno encuentre las soluciones”, anticipó el sindicalista alSe recordará que el incremento del 45,45% otorgado a los docentes se terminará de liquidar con los haberes de agosto. La diferencia de ese porcentaje y la inflación acumulada de enero a agosto del corriente año, -que se publica en septiembre- será a cuenta de la recomposición para esa parte del año, habían comunicado fuentes provinciales al aclarar que “los incrementos que se otorguen tendrán como base los haberes de febrero”.“En la paritaria habíamos dicho que irnos hasta agosto era mucho tiempo y que debíamos reunirnos en julio, perocon una propuesta salarial que cumpla con la palabra del gobernador y que los trabajadores no pierdan más con respecto a la inflación”, explicó el representante de los docentes de las escuelas técnicas.En ese sentido, destacó quePara Bessel, “todos los trabajadores van por detrás de la inflación debido a la forma en la que se establece la paritaria”. “Debería haber una cláusula que automáticamente compense, mes a mes, la pérdida del poder adquisitivo si es que en verdad se quiere cumplir con esa premisa para que el salario no quede por debajo de la inflación”, encomendó el secretario general de AMET., insistió. Y agregó: “La reunión paritaria tiene que ser antes del 15 agosto para que Liquidaciones del CGE pueda tener la decisión política y el decreto de gobernador que aplique esta diferencia entre la sumatoria de la inflación y el 45.45% que debe ser liquidado automáticamente porque eso estaba en el acuerdo paritario que fue homologado”.