La provincia prorroga el subsidio a arroceros "para potenciar la producción"

Durante su visita a San Salvador, Bordet mantuvo un encuentro con los representantes del sector arrocero. En ese marco hizo entrega de la resolución que establece la prórroga del subsidio al costo fijo de la energía eléctrica para las producciones de arroz durante el tiempo que no se utiliza el servicio eléctrico para riego. Es una medida que el gobierno viene implementando desde 2018. En esta oportunidad, el subsidio alcanzará al 50 por ciento de costo fijo. El arroz emplea, de manera directa e indirecta, 5.000 personas en Entre Ríos.



“Este subsidio es una muestra más del diálogo permanente que mantenemos con todos los sectores productivos. Desde hace varios años la Asociación de Arroceros expresó la dificultad que representaba el costo fijo de la tarifa eléctrica en aquellas temporadas en las que no se utiliza el servicio. Analizamos la situación y dispusimos el subsidio que ahora renovamos para contribuir a la mejora de los costos de producción y a la competitividad de una economía regional tan importante como característica de nuestra provincia”, expresó el gobernador Bordet.



El mandatario explicó que la medida “implica un ahorro aproximado para todo el sector de unos 60 millones de pesos”, y que la decisión “es parte del trabajo que desarrollamos para estimular al sector privado, sostener y crear nuevos empleos, y promover la competitividad de las exportaciones entrerrianas”.



“El desafío es trabajar en conjunto con los productores de la provincia y, en especial, de acá de la zona", sostuvo y subrayó que “en un contexto muy difícil y complejo logramos políticas de apoyo a la producción, porque nuestra decisión es desarrollar la provincia”. Competitividad y puestos de trabajo

Por su parte, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, explicó que la cadena arrocera genera en Entre Ríos unos 5.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta.



En ese marco, manifestó que “para la prolongación de la medida se tuvo en cuenta la situación que atraviesan los productores arroceros de la provincia en relación al costo de la energía eléctrica para riego. Por ello se hizo necesario prorrogar el subsidio a los fines de promover la inversión y la sostenibilidad de la producción”, indicó el titular de la cartera productiva.



“Esta ayuda concreta para el sector posibilita disminuir los costos de producción y con eso generar mayor competitividad”, destacó Bahillo.

Además, recordó que “desde el 2018 se vienen emitiendo resoluciones y decretos con beneficios para la tarifa eléctrica. Ahora se suma un 25 por ciento de bonificación del cargo fijo, con lo cual el aporte de la provincia complementa un nuevo aporte y llega al 50 por ciento de cargo fijo durante el tiempo que no se utiliza el servicio eléctrico”. Infraestructura, financiamiento y comercialización

En tanto que el presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos, Enrique Javier García, explicó que "renovamos un decreto que ya estaba vigente en las campañas anteriores, en el cual se bonifica el 25 por ciento de los cargos fijos que pagamos por mantenimiento de líneas en los meses donde no ocupamos la línea”.



Dijo que ese "fue un planteo de hace varios años, el gobernador lo entendió y lo viene renovando".



Por otra parte, mencionó que los principales temas que abordaron con el mandatario “tienen que ver con la coyuntura que estamos viviendo hoy en el sector arrocero”, a la que calificó de “muy compleja”. “Los costos de producción se han disparado y el precio del arroz sigue estable desde septiembre 2020, lo cual es difícil de tolerar”, detalló.



También analizaron la infraestructura. “Estuvimos hablando sobre los caminos, la producción de la zona de San Salvador al norte se concentra en tres arterias en las cuales tenemos que focalizar todos los esfuerzos”, precisó García.



Por otra parte, dialogaron sobre “la incertidumbre” del sector en la economía actual, y recordó que “en los próximos 20 días se toman las decisiones para la campaña futura”. “Hoy tenemos los problemas que se están dando con el combustible, y somos altamente demandantes de combustibles, porque el arroz es irrigado y el bombeo se hace de pozo profundo”, mencionó.



Además, trabajaron en torno a la comercialización y el financiamiento. Coincidieron en la importancia de renovar los convenios para volver a contar con las líneas de financiamiento que el sector tuvo el año pasado; sobre los mercados de destino del arroz, y "cómo sostener la producción para que los molinos que están en la zona de San Salvador y sus alrededores puedan producir y ocupar la capacidad ociosa”.