UPCN aclaró que no se va a interrumpir el proceso de regularización de personal

Política El Gobierno prohibió la contratación de nuevos empleados en el Estado nacional

En el marco de las declaraciones que se conocieron este viernes, referidas a que en el Gobierno Nacional no va a haber más incorporaciones de empleados públicos, UPCN advirtió que esta situación no va a afectar ni interrumpir el proceso de regularización de personal y se va a continuar normalmente con los expedientes, tanto la cobertura de vacantes, como así también la estabilidad laboral.Desde UPCN explicaron que cada acuerdo quedó estampado en el acta correspondiente y en el instructivo de octubre de 2021. En ese orden, informaron que esta semana se conoció el pase a planta permanente de la Secretaría de Justicia, no obstante, aún están pendientes y con una importante demora Salud, Consejo General de Educación y Desarrollo Social, entre otras reparticiones.En el marco de las declaraciones que se conocieron este viernes, referidas a que en el Gobierno Nacional no va a haber más incorporaciones de empleados públicos, se advirtió que esta situación no va a afectar ni interrumpir el proceso de regularización de personal y se va a continuar normalmente con los expedientes, tanto la cobertura de vacantes, como así también la estabilidad laboral.“Como se ha reiterado en varias oportunidades, estas regularizaciones no suman nuevos trabajadores al Estado Provincial, sino que lo único que hacen es legitimar derechos y reconocer situaciones laborales desde hace muchísimos años están consideradas dentro de las estructuras provinciales y son absolutamente necesarias para la prestación de servicios”, recordaron desde UPCN.“Al gobierno que maneja sus tiempos, muchas veces prolongando situaciones injustas, UPCN le recuerda que los compromisos asumidos siguen en pie y que debe implementarlos cuanto antes”, cerró el comunicado del gremio. (APF)