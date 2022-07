Bordet: “Invertimos en ciencia y tecnología para transformar Entre Ríos”

Política Fernández presentó obras de infraestructura científica y tecnológica

Obras en Entre Ríos

Tecnología de punta

El gobernador Gustavo Bordet valoró la firma de convenios para la construcción del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud (Cidis) y el Planetario de Paraná, que encabezó el presidente Alberto Fernández. “Invertimos en ciencia y tecnología para transformar Entre Ríos”, afirmó.El mandatario provincial participó de modo virtual del acto que presidió Fernández y que contó con la participación del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filrmus, junto a demás integrantes del gabinete nacional, legisladores y legisladores. Firmaron los convenios en el Museo del Bicentenario, el intendente de Paraná, Adán Bahl, y el Secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Jorge Gerard.El mandatario provincial participó de manera virtual, y tras la realización del acto destacó “la decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la Argentina con una perspectiva federal”. Resaltó que “la vocación de desarrollo que llevamos adelante se confirma con hechos concretos, como estas obras tan significativas para la provincia”, y subrayó que la construcción del Cidis y del planetario de Paraná representa una inversión de cerca de 900 millones de pesos.Por último, el mandatario provincial recordó que el Conicet aprobó hace muy poco la solicitud de becas doctorales cofinanciadas para Entre Ríos, que permitirán formar recursos humanos altamente calificados. Además, puso de relieve que durante el 2021 la provincia alcanzó un nuevo record en cantidad de becas asignadas. Destacó que hace muy poco se recibieron 270 millones de pesos para las instituciones del sistema científico tecnológico entrerriano en el marco del programa Equipar Ciencia, del gobierno nacional, y que se creó recientemente el régimen provincial para promocionar la economía del conocimiento.Durante la ceremonia, encabezada por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, el gobierno nacional firmó con 16 provincias las cartas de intención para el comienzo de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica en las respectivas jurisdicciones, entre ellas las dos para la provincia de Entre Ríos. Los proyectos en todo el país se concretan en el marco del Programa Federal Construir Ciencia, con una inversión total de 9.900 millones de pesos, financiados a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.La creación del Cidis en Entre Ríos cuenta con el aval institucional del gobierno provincial, a través de la Secretaria de Ciencia y Tecnología Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. Se trata de un centro de medicina traslacional que permitirá impulsar el desarrollo de empresas de base tecnológica en el sector de la salud.El Centro funcionará con la participación de La Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Conicet, el INTI y el hospital De La Baxada, y su construcción demandará 438 millones de pesos.La obra de infraestructura, de 1200 metros cuadrados, se construirá en un predio de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en Oro Verde, constará de laboratorios equipados con tecnología de última generación, oficinas, salas administrativas, auditorios, oficinas de vinculación tecnológica y demás complementos.Por su parte, el Planetario en la ciudad de Paraná, que será el primero de la provincia, había quedado inconcluso desde 2017, durante la gestión anterior del gobierno nacional, y demandará 454 millones de pesosEl secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Jorge Gerard, expresó: “El programa Construir Ciencia es otra muestra, al igual que el programa Equipar Ciencia, de la voluntad del gobierno nacional para asignar recursos concretos a la ciencia, la tecnología y la innovación, acompañando a los gobiernos provinciales en su proceso de desarrollo científico-técnico. Se trata de acciones, de hechos, con niveles de financiamiento pocas veces visto en Argentina”.Gerard indicó asimismo que, “con este proyecto, Entre Ríos está consolidando un complejo de tecnología médica de frontera, con estándares internacionales, que apunta a diversificar la estructura productiva, brindar servicios con tecnología de punta en materia de salud, así como fortalecer la investigación y transferencia técnica”, dijo y completó: “Felicitamos a las instituciones que trabajaron y pusieron tanto empeño en este proyecto que hoy se hace realidad, y agradecemos también al ministro Filmus y a su equipo por el trabajo que están realizando”.

Construir ciencia

Desde Nación llega una muy buena noticia: se financiará el Planetario en #Paraná. Lo gestionamos para concretar la obra paralizada desde 2018.



Gracias @alferdez, @bordet y @FilmusDaniel por apostar a este proyecto científico, cultural y turístico en nuestra Ciudad Capital. pic.twitter.com/ONkQhSsfw0 — Adán Bahl (@adanhbahl) July 22, 2022

Detalles de las obras

Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl expresó: "Terminar el Planetario empezado por la gestión anterior es importante no por lo prioritario en términos de servicio, sino porque es inconcebible dejar una obra a medio hacer. Eso sería un mal mensaje. Sería una desidia de recursos tirados. Ahora con una ciudad que ha mejorado su atractivo, pensamos que el Planetario le puede agregar varias horas visita a la ciudad, sobre todo de las familias turistas con niños. Un noche más de estadía o un almuerzo más es algo importante para el sector turístico. No es sólo un aporte cultural, sino también que sirve para el entretenimiento y por lo tanto para el turismo."Además Bahl agradeció "al Presidente Alberto Fernández, al Ministro Filmus, al Gobernador Bordet y a los legisladores nacionales, en especial a Carolina Galliard por acompañarnos en estos proyectos que son claves para la construcción de la Ciudad Capital" y agregó: "El trabajo articulado con Nación y Provincia es clave para la construcción de una Ciudad Capital centrada en la ciencia y la tecnología, que es la ciudad que los paranaenses nos propusimos desarrollar".En tanto sobre el Centro de Investigación expresó: "Es una gran apuesta a la salud y consolida a Paraná como punto neurálgico de la economía del conocimiento dentro de la región. Hoy la ciencia y la tecnología ocupan un lugar de importancia en la ciudad y detrás de eso hay un gran consenso social".El Cidis tiene como objetivos la investigación multidisciplinaria en salud, el desarrollo tecnológico de la industria biomédica nacional en el ámbito regional, la generación de empresas de base tecnológica (EBTs) en el área de salud y tecnología médica, el fortalecimiento de la infraestructura local de I+D+i, el crecimiento del recurso humano altamente especializado en la región y la articulación interinstitucional público-privada, de acuerdo al siguiente detalle.Planeamiento y ejecución de ensayos clínicos. Diagnóstico e investigación en oncología (cáncer de mama y colon): mamógrafo, endoscopio, láser pulsado paramicroscopio confocal. Investigación electrofisiológica en patologías prevalentes (artrosis, dolor crónico): amplificador EEG compatible confMRI. I+D+i en Salud 4.0 (robótica en rehabilitación, telerehabilitación, software médico): robots hápticos,cámaras para visión computacional, equipos de realidadvirtual y realidad aumentada.Biocompatibilidad de biomateriales: Área de microfabricación (BioMEMS, organ-on-a-chip, lab-on-a-chip): potenciostatos, bomba de jeringas, etc. Área de cultivo celular y crioconservación(citotoxicidad, sensibilización, genotoxicidad): cabinade bioseguridad, incubadora de CO2, ultrafreezer,contenedor criogénico. Área de evaluación de biocompatibilidad debiomateriales: cortadora de precisión, incluidorametalográfica, devastadora/pulidora, etcDiseño, desarrollo, evaluación y ensayo de tecnología médica (UNER-Conicet-INTI): Laboratorio de Prototipado e Impresión 3D, impresora3D industrial Stratasys F370. Laboratorio de calibración de equipamiento médico (red INTI-SAC), analizadores de seguridad de equipamiento médico. Laboratorios para incubación de empresas de basetecnológica (EBTs), estaciones de soldadura, osciloscopios digitales, fuentes de alimentación, software de diseño, herramientas mecánicas, etc.En tanto, el Planetario en la ciudad de Paraná, que será el primero de la provincia y demandará 454 millones de pesos. Esta obra había quedado inconclusa desde 2017, durante la gestión del gobierno nacional anterior. Se trata de una obra de investigación y divulgación científica, que prevé exposiciones, conferencias y diversas actividades, con participación del público. Es también un elemento de promoción turística y está promovida por la Asociación Entrerriana de Astronomía.