Fernández presentó obras de infraestructura científica y tecnológica

El presidente Alberto Fernández, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y gobernadores firmaron este viernes, en el Museo del Bicentenario, las cartas de intención para la realización de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica por un total de 9.900 millones de pesos, en el marco del Programa Federal "Construir Ciencia".Además, el Gobierno nacional, a través del plan "Equipar Ciencia", destinará una inversión de 7.800 millones de pesos para la adquisición de 167 equipos tecnológicos para 60 instituciones científicas y tecnológicas nacionales situadas en las 24 jurisdicciones del país."Seguimos apostando a la educación, al conocimiento, a la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento, y seguimos apostando que eso no se concentre en el centro del país, sino que se distribuya a lo largo y a lo ancho de toda la patria para que toda la Argentina pueda desarrollarse a la par", dijo el mandatario acompañado por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, la subsecretaria de Federalización, Luz Lardone, y el subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez.En este marco añadió: "Les pido que recuerden que a ninguno de los problemas escapé. Superé la deuda (con los acreedores privados), tuve que discutir con el FMI y superar los problemas que el Fondo Monetario generó, todo eso en medio de una pandemia que nadie sabía cómo sobrellevar"."Superamos la pandemia, crecimos el 10,3 por ciento, creamos 1.2 millones de puestos de trabajo, bajamos el desempleo a menos del 7 por ciento, toda la economía se desarrolla, la obra pública no se paró en ningún lado, la construcción de viviendas no se paró en ningún lado. Y así nos encontramos con que en mayo crecimos el 7,4 por ciento interanual", detalló.Aseguró, además, que: "Vamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el 7,4 por ciento de crecimiento de mayo no se caiga, para que la creación de trabajo siga existiendo, para que la puja distributiva esta vez se vuelque en favor de los que trabajan y de los más necesitados"."Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Es la oportunidad de crecer con dignidad, dándole el lugar al conocimiento, a la ciencia y la tecnología, que merece y poniendo a cada argentino y argentina en un lugar de trabajo", enfatizó.Por su parte, el ministro Daniel Filmus aseguró que "es un orgullo enorme presentar un proyecto que tiene que ver con la construcción del futuro del país, con la construcción de la ciencia y la tecnología, para que realmente tengamos una Argentina que resuelva los problemas de su gente, que cambie la matriz productiva, la matriz de exportaciones y que sea soberano"."Estamos frente a un gobierno que ha decidido que el modelo de desarrollo al que aspiramos tiene dos características principales: piensa que la capacidad, el talento y el trabajo de los argentinos es el eje principal para el crecimiento, y la investigación, la ciencia y la tecnología tienen un papel fundamental", remarcó el titular de la cartera científica.Firmaron el acuerdo de manera presencial la gobernadora de Arabela Carreras (Río Negro) y los gobernadores Axel Kicillof (prov. Buenos Aires), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfran (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Participaron también los vicegobernadores Carlos Haquim (Jujuy) y de Tucumán, Sergio Mansilla, y por la UBA, asistió el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Américo Cristófalo.Además, formaron parte del acto mediante videoconferencia los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Bordet (Entre Ríos); y el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco.Luego de firmar el gobernador Kicillof detalló que "en Buenos Aires el papel, la llegada y la capilaridad que tiene tanto la universidad como la investigación científica y tecnológica es lo que hace una inmensa diferencia en nuestra provincia. Esta inversión presupuestaria es necesaria porque tenemos muchísimos investigadores que por falta de instalaciones no se quedan en sus localidades de origen".Por su parte, el gobernador Ziliotto describió a las obras presentadas hoy como "una política que tiene que ver con abrazar la ciencia, tecnología y la innovación para salir definitivamente de este esquema de primarización de la economía". Y agregó que la iniciativa "marca la profundización de un camino para el agregado de valor a partir de la ciencia y la tecnología aplicada a los procesos productivos".La gobernadora Carreras dijo que el proyecto que se desarrollará en su provincia "contribuirá a la formación de nuestros jóvenes" y que "tiene que ver con que este país, más allá de sus crisis, ha sabido mantener políticas de mediano y largo plazo que tienen que ver con el desarrollo científico, tecnológico y educativo que ha hecho grande y hace grande a la Argentina".