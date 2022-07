Pagani:“Cuando firmamos paritaria nadie visualizaba este escenario de inflación”

Política Bordet ratificó la convocatoria a los docentes por salarios

Extensión del horario de clases

Este jueves el gobernador Gustavo Bordet ratificó la convocatoria a los docentes por salarios. “El compromiso que asumimos es educación de calidad y la educación de calidad se hace con infraestructura adecuada, extensión de la jornada escolar y más y mejores salarios para nuestros maestros”, sostuvo en General Campos al inaugurar una nueva unidad educativa de nivel inicial.Consultado al respecto, el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, dijo que hasta el momento no han recibido la convocatoria formal a la convocatoria que tiene que darse el mes próximo., el sindicalista recordó que “a fines de marzo, cuando firmamos el acuerdo paritario, nadie visualizaba este escenario de inflación que tenemos ahora y lo valorábamos como un acuerdo que nos iba a permitir llegar al mes de agosto con algunos puntos por encima del proceso inflacionario, pero nada de eso lamentablemente va a ocurrir”.Ese acuerdo paritario “tuvo una condición muy importante, y es que la paritaria quedó abierta con dos puntos: su convocatoria en función de lo que ocurriere con la inflación y volver a sentarnos no más allá de agosto para discutir los salarios hasta fin de año”. Y en este sentido, señaló que “vemos la necesidad de adelantar el último tramo que estaría quedando pendiente”.Pagani indicó que hasta el momento no hay una notificación formal de parte de la Secretaría de Trabajo a la reunión paritaria. “Está plasmada en el acta de marzo, que esa convocatoria debe ser en agosto”, remarcó.Sobre la discusión que se daría en esa reunión, el titular del gremio docente mencionó que “desde enero venimos planteando, y lo sostenemos, la necesidad de acompañar la totalidad del proceso inflacionario del 2022 y la necesidad de tener aumentos por encima de la inflación habida cuenta del deterioro salarial que venimos sufriendo de años anteriores”.Consultado sobre este tema, Pagani recordó que desde el gremio se pide su discusión dentro de la paritaria de condiciones laborales porque “claramente se cambia el contrato de trabajo cuando se pasa de 20 horas semanales a 25. Se deben buscar los mayores consensos, las escuelas deben dialogar con las familias, con los trabajadores para que el objetivo que se persigue se cumpla y no genere más enojo ni frustración. Todavía no tenemos la letra chica del convenio que se firmó en Buenos Aires”, finalizó.