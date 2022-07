Hernán Brienza: “Hay una Argentina productiva y otra, especulativa"

. La actividad se desarrolló en la sede del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP).“El federalismo en la actualidad significa tener una conciencia solidaria en términos geográficos y una democratización de los recursos, en función de que cada provincia pueda vivir de su desarrollo propio, pero también en solidaridad con las demás provincias pensando en un esquema productivo, nacional, popular, desarrollista”, afirmó asobre el temario de la charla.Para el periodista y ensayista “hay un problema de desarrollo de regiones, hay algunas muy desarrolladas, con mucha logística, que podría ser la región pampeana con Capital federal como cabeza, y otras regiones más relegadas, como el noroeste, y en lo que se llama el norte grande, hay lugares menos desarrolladas aún. El desafío es que un gobierno nacional pueda tener un proyecto federal en el cual los desequilibrios vayan menguando construyendo alternativas también de descentralización”.Y en el mismo sentido agregó: “Uno tiene que ser consciente que la política cambiaria sobre el dólar influye en la economía real, y hay que ajustar y hacer todos los esfuerzos necesarios para controlar esas medidas especulativas contra el dólar”.Y al ser consultado manifestó que “toda lectura desde los sectores populares es válida, hay que atenderla y respetarla. También hay que ver el proceso en el que el gobierno nacional viene tratando de resolver las cuestiones de los más necesitados, de los humildes en Argentina. Siempre es necesario llevar adelante una política de reclamo pero que no sea destructiva en función de ese proceso que viene acumulando el gobierno nacional”.Sobre el panorama político de cara al 2023, opinó: “Si el gobierno logra campear esta crisis que también es una crisis generada, tiene la posibilidad de ser competitivo. Estoy convencido que la mayoría de los argentinos no quiere volver al pasado, un gobierno que llevó a la Argentina a la actual situación, del 2016 a 2019. Volver al pasado siempre es una mala noticia y que quienes marcaron la cancha para que a Argentina le vaya mal, no pueden volver”., que acompañó la charla, valoró, en diálogo con Elonce, “estos ámbitos de formación, de escucha, de diálogo”, porque “estos tiempos complicados que estamos viviendo son momentos en que no los soluciona ninguna persona en particular sino que se lo hace en conjunto con toda la sociedad, y sobre todo escuchando las voces de los más necesitados. Para abordar una estrategia integral hay que poner el oído, antes que el habla”.