Quemas: ex concejal rosarino presentó una denuncia penal en la Justicia Federal

Continúa el #ecocidio.

Imágenes tomadas hoy en el trayecto de Victoria a Rosario. pic.twitter.com/VXmKqabmI6 — Matias N. De Bueno (@debuenomatias) July 17, 2022

?18/07/2022 | 23:00 h

?Medición Partículas PM2.5µm / PM10µm

Granadero Baigorria

PRESENCIA DE HUMO

PM2.5µm: 113 μg/m3 ?

PM10µm: 185 μg/m3 ?

--------------------------- pic.twitter.com/cfRh47LHOu — Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT (@EmaIbarlucea) July 19, 2022

El ex concejal radical Jorge Boasso presentó este miércoles por la mañana una denuncia penal en la Justicia Federal para que investigue y aplique la ley de quemas (Nº 27.604) para encontrar a los responsables de provocar severos daños en la salud de la población producto del humo que emana los incendios, cuyas partículas superan ampliamente el máximo tolerable sobre los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir 25 PM. Asimismo, esos valores fueron superados y llegaron a picos que oscilan los 118 PM en las últimas quemas registradas en el Delta entrerriano."Le pedí a la jueza que era hora que el juzgado Federal de Rosario se haga cargo de esta lucha y que como particular tenía la obligación de hacer la denuncia conforme al artículo 16 de la ley de legitimación activa (Nº 26.815), puesto que es obligación de cualquier ciudadano el hecho de hacer la denuncia a la autoridad más cercana, al tiempo que le pedí que por el 'principio de ubicuidad' debían aceptar la competencia en esta materia", comentó Boasso en declaraciones a La Capital acerca de la denuncia penal presentada en el fuero federal.Esta nueva presentación, en este caso en carácter ciudadano particular y a derecho propio, se suma a las dos denuncias penales elevadas por el municipio de Rosario dos años atrás y otra presentada este martes por el propio jefe comunal Pablo Javkin para reclamarle acciones concretas a la Justicia Federal a la hora de encontrar a los responsables de los incendios en el humedal entrerriano."Está demostrado que al Poder Judicial de Entre Ríos no les importa un carajo lo que le pasa a los rosarinos, como el caso de este 'pelotudo caro', como bien lo explicó Fontanarrosa —en alusión al coordinador de Defensa Civil de Entre Ríos, Claudio Fabián Daydé, quien este martes dijo que el problema de los rosarinos era que estaba gobernada por el narcotráfico para intentar desviar el foco de la atención—. Este 'pelotudo caro' demostró lo que es la ideología respecto a estas temáticas de río. Porque si le importaría, no estaríamos desde hace 20 años y durante todos los años con los incendios de las islas", argumentó con énfasis sobre las declaraciones del funcionario que fue apartado de su cargo por sus declaraciones en una radio de Victoria.

La diputada Peralta se reunió con el nuevo magistrado para saber con qué recursos cuenta el juzgado de cara a las próximas investigaciones.En ese marco, Boasso recordó que en su época de concejal, 2005, presentó un proyecto de ordenanza, que se aprobó por unanimidad, para que el municipio realice las denuncias pertinentes. "Esto obedece a intereses económicos, sin ninguna duda. La ley Nº27.604 que se aprobó en 2013 y se modificó en 2020 es buena, porque de aplicarse como corresponde, inmobiliza el bien al propietario por el lapso de 60 años, de modo que no puede vender, modificar el uso y destino de la superficie como la división, subdivisión o venta, así como la concesión, loteo, parcelamiento total o parcial, o cualquier emprendimiento inmobiliario", precisó el ex edil rosarino."Si la justicia actuara ya se estarían viendo los resultados en estas tierras incendiadas", enfatizó el histórico dirigente radical, quien hoy está alejado de la arena política y está abocado a su labor docente. Incluso, sostuvo que en caso de encontrarse propietarios rosarinos involucrados en estos siniestros ambientales, solicitó que la Justicia le caiga "con todo el peso de la ley".