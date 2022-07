Política Despidieron a funcionario tras sus polémicos dichos sobre Rosario

Prevención y concientización



Además del trabajo de combate en territorio que se realiza junto a Santa Fe y Nación, el gobierno entrerriano presentó en la Justicia Federal de Victoria información para dar con los responsables y trabaja en la concientización de la población para reducir acciones que generan grandes quemas.“La situación es muy compleja en la zona de islas, el fuego aparece y no para; el viento y las condiciones climáticas contribuyen a esa gravedad”, dijo la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García.Respecto a las tareas de combate en territorio, la funcionaria dijo que “venimos trabajando muy bien hace mucho tiempo con Santa Fe, Buenos Aires y el gobierno nacional, articulando esfuerzos y recursos para combatir y controlar los incendios en islas del Delta".Luego agregó que “no es una tarea imposible, creo que una vez detectados y que la justicia pueda actuar como se debe, se van a desalentar acciones futuras de quemas”.En la zona se trabajó con productores y vecinos entrerrianos y santafecinos que tienen ganadería en islas y que, en muchos casos, no son los implicados en las quemas. “Por el contrario, pusieron a disposición sus campos y maquinarias para ayudarnos en el combate. De la misma manera sucedió con los productores que viven en cercanía a la traza vial 174 que une Victoria con Rosario que se sumaron a las tareas diarias porque además no les conviene para nada tener esta situación en sus tierras”, dijo la secretaria de Ambiente de Entre Ríos.Por otra parte, García explicó que este tipo de incendios “no es común, son fenómenos que no se dan sólo en islas del Delta sino en el mundo. Estamos ante lo que especialistas definen de grado 6, que domina la atmósfera, arrasan muchas hectáreas en pocas horas y se hace muy difícil apagarlo”. Y agregó que en Entre Ríos “realizamos muchas capacitaciones para formar gente nueva en combate de este tipo de incendios en zonas de islas donde la vegetación, la bajante del río, las heladas y la falta de lluvias complican mucho el escenario. Además, en los meses de pocos focos, trabajamos fuertemente en prevención, sobre todo en la zona de islas con quienes viven en esa zona”.En este contexto “mitigar, una vez que se prende, es muy difícil. Lo que haces es prevenir haciendo cortafuegos naturales, capacitando a la mayor cantidad de gente y concientizar. Hoy es clave trabajar en acciones instaladas de hace muchos años como por ejemplo arrojar las colillas de cigarrillos encendidas al costado de las rutas, quemar los residuos en las zonas de islas que no tiene recolección, hacer fogatas en zonas extremadamente secas, entre otras”.