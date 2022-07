Movimientos sociales se movilizarán el jueves a la Corte Suprema de Justicia

La conducción de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del Movimiento Evita y del Movimiento Somos Barrios de Pie decidieron esta noche movilizarse el próximo jueves a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para "denunciar una coordinación nacional de la Justicia contra las organizaciones sociales".



La protesta se desarrollará el próximo jueves a las 11 en la sede de la CSJ ubicada en Talcahuano al 500, para lo cual previamente se concentrarán en el Obelisco desde las 10, informaron a Télam voceros gremiales.



"Nos movilizamos porque vamos a denunciar a la Corte y a los cortesanos porque no resuelve la libertad de Milagro Sala; vamos a denunciar el accionar de una coordinación nacional de la Justicia contra las organizaciones sociales, con los allanamientos a los locales merenderos de la CCC y denunciar lo que hace (el gobernador) Gerardo Morales en Jujuy contra Milagro (Sala) y las demás organizaciones sociales", dijo a Télam el diputado del FDT y titular de la CCC, Juan Carlos Alderete.



En ese sentido, Alderete anunció que "vamos a la calle, donde siempre estuvimos, porque no es posible tener una Justicia como esta que beneficia solo a los ricos y a los sectores del poder en la Argentina y que solo quiere presos a los luchadores populares y no a los responsables del desastre económico y social del país".