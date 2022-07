Guía: "Cuando hacemos movilización es porque el productor la está pasando mal"

Elvio Guía y Matías Martiarena fueron reelectos en la Federación Agraria. El Federado de Ramírez y el de Gualeguaychú continúan al frente de la entidad que nuclea a los pequeños y medianos productores. Fueron reelecto en las Comarcales que se celebraron en la localidad de Villa Libertador San Martín.



La Federación Agraria "es una entidad conformada por pequeños y medianos productores, sector al cual las distintas políticas económicas que se han sucedido en los últimos años han castigado duramente. Es así que muchas colonias emblemáticas conformadas por unidades económicas de 50 a 200 hectáreas han sido desmembradas con el correr de los años, favoreciendo la concentración de tierras", remarcaron.



Pasando a la Comarcal, se presentaron dos listas. Una encabezada por Elvio Guía y otra por Mariela Gallinger, imponiéndose ampliamente la del director del distrito Tres que fue reelecto. La FAA Entre Ríos, entre filiales, cooperativas y centros juveniles, cuenta con 32 instituciones, de las cuales asistieron 25 a las Comarcales, estando habilitadas para votar 22.



Elvio Guía al término de la Asamblea, señaló "afrontamos un desafío enorme con la responsabilidad de siempre en un año complejo en lo económico y social. Entre Ríos tiene un grupo que trabaja con el objetivo del bien común. Hay un dicho que dice ´Con la verdad no ofendo, ni temo´, y cuando hacemos una movilización es porque el productor la está pasando mal. No tenemos nada que ver con algunas cuestiones que nos quieren pegar. Cómo si estamos a favor o en contra del gobierno, si somos oposición política. Simplemente trabajamos para el bienestar de los productores en un país con una fragilidad económica que no es menor. Siempre vamos a estar defendiendo a ese pequeño y mediano productor".



Sobre la Comarcal dijo que "hubo debates, planteos, cuestiones fuertes y nuevamente el distrito Entre Ríos me da el apoyo para seguir un período más y agradezco a las filiales, los centros juveniles y las instituciones".



Respecto a la marcha del 13 de julio dijo que "el gobierno, los medios, la gente escuchó el reclamo del campo. Después la Argentina se debate entre grieta y relato. Esto es lo que ha venido sucediendo en el país". Por su parte, Matías Martiarena indicó que en la asamblea "se escucharon todas las voces, todas las realidades de las diferentes economías que tiene la provincia, además de un análisis de lo que pasó en la marcha del campo que tuvo su epicentro en Gualeguaychú el 13 de Julio. El principal problema que tiene el país pasa por lo económico y lo político que va generando todo lo demás. En lo institucional, hoy vemos un gobierno que está complicado, que es oficialismo y oposición al mismo tiempo. Todo esto genera un mar de incertidumbre. No sabemos siquiera qué rumbo vamos a tomar la semana que viene. Vemos con muchísima preocupación el desdoblamiento cambiario que nos lleva puesto, comprando insumos a un dólar y vendiendo lo que producimos a un precio varias veces menor que al dólar con el que compramos los insumos".