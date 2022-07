Loggio sobre Bullrich y Frigerio: “dos porteños haciendo campaña en Entre Ríos"

“Dos ex ministros de Macri, porteños, haciendo campaña en Entre Ríos”. Así describió el diputado provincial Néstor Loggio la escena protagonizada este mediodía por Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio en Paraná. Recordó la responsabilidad de “Juntos” en la situación del país y repasó las políticas de Nación y de la provincia para hacer crecer la economía.



“Dos ex ministros de Macri, porteños, haciendo campaña en Entre Ríos y hablando como si no tuvieran ninguna responsabilidad en el pasado reciente de la República Argentina”, expresó Loggio.



El diputado del Frente de Todos recordó que “tanto Frigerio como Bullrich fueron ministros estrellas del gobierno de Macri, ese que tomó el gobierno en el 2015 con crecimiento económico y una inflación del 25 por ciento y lo entregó cuatro años después con una inflación del 55 por ciento, 20 puntos más de lo que lo había recibido, y con una deuda externa de 100.000 millones de dólares, entre los 45.000 que le prestó el FMI para salvar el gobierno y la deuda con los sectores privados”.



En otro tramo de su análisis, Loggio subrayó que “el gobernador de Entre Ríos está trabajando fuertemente en la expansión de la economía privada poniéndose a la cabeza de todo el proceso de relaciones con el comercio internacional”. “Viajó a Brasil con los exportadores de alimentos argentinos, viajó a Estados unidos para la apertura del mercado citrícola en ese país y está promoviendo un mayor dinamismo para la inversión y el desarrollo industrial de la provincia”, agregó en ese sentido, y afirmó: “lejos de lo que dice el porteño Frigerio, tenemos un gobernador en plenitud de sus funciones con una batería de medidas que nos va a permitir seguir creciendo”.



“Alcanza con caminar el territorio entrerriano. Podemos ver rutas, puentes, escuelas, cloacas, obras de agua potable, un Estado presente, que invierte, desarrolla y promueve”, describió el concordiense. “Con dificultades, por supuesto que tenemos dificultades. Porque cuando la economía crece (como está creciendo la nuestra, al 10,5 por ciento el año pasado, más del cinco por ciento va a crecer este año) requiere de dólares, y nosotros tenemos un problema hoy de fuerte restricción externa. No hay ninguna posibilidad de créditos porque el gobierno de Macri en cuatro años se tomó los 100.000 millones y entonces tenemos que obtener dólares a partir de las exportaciones”, explicó.



“Claramente el proceso inflacionario que estamos viviendo tiene que ver con la falta de dólares que experimentamos. Porque un dólar marginal, como el dólar blue, que mueve apenas tres millones de dólares por día, hace que se establezca un valor ficticio de la moneda extranjera y los formadores de precios, los oligopolios, establecen sus precios a partir de ese dólar negro, dólar ilegal”, continuó Loggio y sostuvo: “el Estado, el gobierno de Alberto Fernández, está generando las políticas necesarias para corregir estas asimetrías y volver a tener un nivel de normalidad económica que permita seguir creciendo, recuperando empleo privado en el orden nacional y en la provincia”.



“En este 2021 se está recuperando empleo privado y nosotros vamos a tener una provincia con un desarrollo en todo este año que va a mejorar notablemente los índices de inversión, empleo y crecimiento económico”, vaticinó.



Ya sobre el final, Loggio puso de relieve que “en el periodo que le tocó gobernar, Alberto Fernández no sólo tomó un país con una tremenda crisis que dejó Macri producto de la deuda, sino que nos tuvimos que hacer cargo de la pandemia”. “Reconocido por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, Argentina fue uno de los tres países del mundo que mejor trabajó sobre la crisis de la pandemia. No sólo en la atención sanitaria, sino en la atención de las empresas y de los trabajadores. Entonces el Estado, en manos del gobierno de Todos ha estado a la altura de las circunstancias”, resaltó.



Para finalizar, el legislador provincial recordó que durante el gobierno de Macri “Argentina no sólo entró en una etapa regresiva desde el punto de vista económico y político, sino que también en nuestra provincia es impactó profundamente. Frigerio, el ministro porteño que quiere ser gobernador, manejaba toda la obra pública, y sin embargo en Entre Ríos no hubo avance en inversiones de obras públicas como si lo está habiendo en el gobierno de Alberto Fernández”.