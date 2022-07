Despidieron a funcionario tras sus polémicos dichos sobre Rosario

El Gobierno de Entre Ríos removió este martes de su cargo al coordinador técnico de Defensa Civil, quien había asegurado que las quejas de Rosario por el humo de las quemas en el Delta del Paraná que afecta a la ciudad santafesina, buscan "desviar la mirada del narcotráfico", y dijo que "el humo de las islas es bueno al lado del humo que se fuma en Rosario".A través de un comunicado, el Gobierno entrerriano anunció la remoción del funcionario, Fabián Daydé, medida que fue adoptada por el gobernador Gustavo Bordet."Este tipo de declaraciones completamente infundadas no son compartidas ni toleradas por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, cartera de donde depende la Dirección de Defensa Civil", señala el comunicado.A la vez, resalta que el área de la que participaba el funcionario "trabaja coordinada y sostenidamente con los gobiernos de las vecinas provincias, así como también con el gobierno Nacional, compartiendo esfuerzos y coordinando acciones diarias para mitigar los efectos ambientales de los incendios en las islas".El comunicado indica que Daydé "fue removido de su cargo a primera hora de esta tarde al conocerse las expresiones vertidas en un medio periodístico de la ciudad de Victoria".Tras la reanudación de las quemas ilegales de pastizales en las islas entrerrianas del Delta, ubicadas frente a la ciudad de Rosario, el funcionario pidió en declaraciones radiales que "no nos dejemos llevar por la prensa rosarina".Daydé, que a la vez es el jefe del cuartel de bomberos de la ciudad de Victoria, se refirió a las quejas de autoridades rosarinas por el humo que afecta la ciudad de Santa Fe.En relación a los faros de Conservación implementados en la zona por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para evitar los incendios intencionales, Daydé dijo: "Lamento que no funcionen los faros que trabajan en la detección de la drogas y la corrupción en Rosario".Eso, sostuvo el funcionario entrerriano, "es lo que debería preocuparles a los rosarinos realmente".Además, señaló que las quejas y acciones legales iniciadas desde la provincia de Santa Fe, obedecen a la intención de "desviar la mirada" de otros problemas."Cuando hay que desviar la mirada para otro lado desde Rosario, por todo el problema que tienen de desgobierno, de inseguridad, de manejo del narcotráfico en la ciudad entera, que la gobierna el narcotráfico, hay que mirar para la isla con el fuego", dijo el jefe de Bomberos de Victoria en declaraciones a FM 90.3 de esa ciudad.En la misma entrevista, Daydé comparó el daño ambiental y a la salud animal y humana que provocan las quemas, con el que producen industrias santafesinas.Dijo que "el humo de la isla es bueno al lado del humo que se fuma en Rosario, del que emana todo el cordón del Gran Rosario y del agua que contamina todo ese cordón".El intendente de Rosario, Pablo Javkin, respondió los dichos del coordinador técnico de Defensa Civil de Entre Ríos, a quien descalificó."Hemos leído declaraciones bastante estúpidas de un funcionario de Entre Ríos que da opiniones políticas en vez de trabajar de lo que tiene que trabajar, que es que no haya incendios de su lado, ¿qué quieren que esperemos de Entre Ríos?", sostuvo el intendente rosarino.El cruce de declaraciones se produce tras registrarse más de dos semanas con intensos incendios en la zona de isla del Delta de Paraná, en la jurisdicción de Entre Ríos.Javkin dijo hoy que las acciones emprendidas por Nación para controlar los incendios son "insuficientes" si no van acompañadas de sanciones a los autores.En relación a la denuncia judicial que realizó el municipio rosarino en la Justicia Federal entrerriana, el intendente dijo que "no hay imputados, obvio que acá debería haber gente presa, pero no hay ni imputados".Pidió "al menos sanciones económicas, que alguien pierda, hoy nadie pierde con esto".