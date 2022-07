Kicillof dijo que darán 50 mil créditos de hasta $740.000 para refaccionar casas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó un programa para otorgar 50 mil créditos con tasas de interés del 0% para la refacción y el arreglo de viviendas.Se trata del programa Buenos Aires CREA, cuyo objetivo es que las familias que cuentan con un hogar y necesitan realizar mejoras puedan hacerlo sin endeudarse a tasas elevadas.El Gobierno provincial estima que a lo largo del 2022 se otorgarán 50 mil créditos y en 2023, otros 50 mil más. El programa está pensado para personas que perciban sueldos de entre uno a cinco salarios mínimos, y tendrá un tope del 25% del ingreso mensual en el valor de la cuota. La devolución del préstamo podrá ser entre 3 a 6 años, en cuotas que van desde 5 mil a 10 mil pesos por mes."Nunca la cuota puede crecer más que el 90%, o sea menos que el crecimiento de los salarios en la Republica Argentina, una cuota cuyo techo es menos que el aumento promedio de los salarios, para que no se desencaje de los ingresos. Estamos cargando con los desastres que dejó un gobierno mentiroso como el anterior que prometió créditos que eran impagables", explicó Kicillof al anunciar el programa en el partido de Alberti.El crédito de menor valor es de hasta $185.000, destinado a refacciones menores, a afrontarse en 36 cuotas y cuenta con seis meses de gracia; el segundo, correspondiente a remodelaciones mayores es de hasta $370.000, a devolver en 72 cuotas, a partir de los 9 meses del desembolso; y el tercero, para ampliaciones tendrá un valor de hasta $740.000, también a reintegrar en 72 cuotas mensuales, a partir de los 12 meses.El préstamo podrá ser percibido por trabajadores informales, formales y monotributistas.El gobernador aseguró que Buenos Aires CREA fue impulsado por el Instituto de la Vivienda para paliar el déficit habitacional y denunció que bajo la gestión de Cambiemos el dicho organismo fue "abandonado y destruido". "El Instituto de la Vivienda, en el Gobierno anterior fue abandonado, no hacían viviendas, no es que se oxidó, lo destruyeron, no es una política del acceso a la vivienda la que se veía entonces. Hoy, está haciendo 8 mil viviendas en la Provincia, y quería felicitar a los trabajadores por ese enorme esfuerzo de ponerlo en marcha, junto con nuestro Ministerio de Infraestructura que están dando una muestra de que cuando se quiere se puede", afirmó.En la misma línea, Kicillof cargó contra el Gobierno porteño, al que acusó de querer parecerse a Europa y de catalogar a la Provincia de Buenos Aires de "inviable"."Este programa se crea en esta Provincia, que algunos catalogan de inviable, no porque lo sea, sino porque algunos quieren que sea así. Ya les gustaría que la Provincia sea inviable para dividirla, parcelarla y llevársela de a pedacitos. Es una muestra de que si hay voluntad y coordinación, se pueden hacer las cosas. No lo entendería alguien desde el Obelisco, porque la Ciudad de Buenos Aires, y me refiero a ella porque los canales que más se ven son porteños, estas cosas les interesan tres belines. Es como que la provincia de Buenos Aires hace el trabajo transformativo, de producción, y estamos orgullosos de ser la que más produce, no tenemos que ser los más glamouroso, los que más se parecen a Europa. Producimos, producimos y producimos", vociferó.

Además, el mandatario provincial señaló que el distrito mantiene un déficit habitacional de un 1.800.000 viviendas, pero destacó que el 80% de los casos se trata de la refacción y las mejoras en las condiciones de habitabilidad en los hogares, y no de la necesidad de una nueva vivienda.A su turno, el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, sostuvo: "Estos préstamos están pensados para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas, pero la intención es llegar también a aquellos que trabajan en la informalidad y que no pueden acceder al PROCREAR. La idea es darle otra impronta al tema viviendas porque para la gestión es un tema central y la Provincia tiene que generar suelo y unidades habitacionales".Tras el anuncio en el barrio San Lorenzo, la inscripción está abierta y podrá hacerse desde la página https://buenosairescrea.gba.gob.ar