Frigerio: “En la mesa debemos poner la agenda de la gente, no la política”

“Entre Ríos necesita cambios”, aseguró el diputado nacional Rogelio Frigerio a Elonce luego de la conferencia de prensa que encabezó junto a la presidenta del PRO Patricia Bullrich, en Paraná.En este sentido, Frigerio sostuvo que “la gran mayoría de los argentinos ya no tienen como preocupación llegar a fin de mes, sino que el tema es llegar a la semana que viene” y acotó que los argentinos viven “un nivel de angustia muy grande, ya que no pueden hacer frente a ningún gasto indispensable, y no es la situación de los más vulnerables, sino que es la de la gran mayoría de argentinos”.En esta ocasión, Frigerio apuntó que, en el país, “hay muchas cosas para cambiar, primero enfocar las decisiones políticas en las cosas más urgentes, como el trabajo la educación y la seguridad”.“Hay que poner la agenda de la gente arriba de la mesa, y no como suele ocurrir, la política, que está muy divorciada del ciudadano”, sentenció el diputado al explicar que “estas cosas generan una grieta muy grande entre los políticos y la gente, y”.Asimismo, sostuvo que “los argentinos cuando se juntan no hablan de candidaturas, sino que hablan de los ciudadanos y eso es lo que buscamos representar, llegar a fin de mes, parar la inflación, mejorar la educación, infraestructura, que son los temas que les quitan el sueño a los argentinos, y hay que ocuparse de estos temas ahora no en 2023”.