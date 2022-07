Galimberti: “Queremos involucrar a muchos entrerrianos con voluntad de cambio”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Pedro Galimberti, inauguró este lunes un local partidario en la capital entrerriana rumbo a las elecciones de 2023. El nuevo espacio “Paraná Cambia”, está ubicado en calle Gualeguaychú 410. Recordemos quePedro Galimberti, en diálogo con el programa, afirmó que vienen trabajando “Hay que ir preparándonos”, puso relevancia el dirigente.", destacó.Galimberti criticó a Martín Lousteau: "Estuve en la convención radical en La Plata donde Lousteau dijo que iba a apoyar a los candidatos que el radicalismo tuviera en la provincia. Después dijo otra cosa, 45 días después. No le estamos pidiendo que nos venga a apoyar, lo que sí le pido es coherencia. No es una cuestión menor el decir determinadas cuestiones según el lugar que tenemos, la tribuna que tenemos y que no las podamos sostener en el tiempo. No hace bien esto a la relación entre la dirigencia política y la gente”, resaltó.“En la política, lo que nunca se deja es de charlar. Está claro que hasta ahora los que han anunciado su candidatura es Fabián Rogel y nosotros. Frigerio no ha hecho ninguna manifestación más allá de que hay muchos dirigentes que así lo promueven”, dijo asimismo Galimberti.El precandidato a gobernador por Entre Ríos Cambia consideró: ”y donde además tenemos algunas cosas para ofrecerles a los entrerrianos que es la de trabajar desde la mesa política provincial, las departamentales y sobre todo en la conformación de una mesa de políticas públicas”. Al respecto acotó: “En tanto,, se refirió a la inauguración del local partidario en la capital provincial: “Es un poco más que un espacio físico, tomamos el lugar como un espacio de encuentro con los vecinos de Paraná, con la posibilidad de desarrollar las tareas que ya venimos haciendo. Queremos sumar gente de otras fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio o gente que no tenga pertenencia partidaria y que quiera sentirse cómoda en un espacio físico, sin que tenga que ser una seccional o Casa del partido. Es un paso adelante para una convocatoria mucho más amplia”.Manifestó que en el lugar buscan “nutrir de la mayor actividad posible, que puedan interactuar los espacios técnicos que ya vienen trabajando. Les pedimos a los vecinos que concurran a traernos sus inquietudes, problemáticas; tenemos que escuchar mucho y ser muy responsables en los pasos que damos hacia adelante, en las definiciones y decisiones que se van tomando”.