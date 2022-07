Lucía Varisco: "Nuestra idea es formar un proyecto superador para Paraná"

La diputada provincial Lucía Varisco, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y habló de cómo está trabajando en busca de estrategias técnicas y consensos políticos de cara al 2023.



“Este sábado hicimos un encuentro de profesionales y técnicos entusiasmados en poder aportar su granito de arena para poder mejorar la ciudad. Se trata de que cada uno desde su área, desde donde tiene la experiencia por su profesión o por haber trabajado, pueda hacer un diagnóstico y establecer soluciones y propuestas el día de mañana”, comentó.



Explicó que “esta es una instancia donde se requiere mucho diálogo para buscar los consensos y puntos en común que podamos tener con otros. En la mayoría de los casos lo que nos pasa es que las coincidencias son mucho más importantes. En eso estamos, hay mucho diálogo y trabajo”.



Dijo que “recorremos diariamente la ciudad, tenemos una construcción territorial que nunca dejamos de trabajar. También es muy importante la parte técnica y profesional para detectar problemas, falencias y encontrar soluciones”.



“Tenemos nuestro espacio interno dentro del radicalismo y siempre estamos preparándonos, formándonos, capacitándonos, pero teniendo contacto con el vecino, que nos parece fundamental. Es volver a las raíces, a la vieja y sana política. Hay mucha expectativa”, remarcó.



Indicó que la idea “es formar un proyecto superador, no ir en contra de uno u otro. Hay cosas que se pueden cambiar de raíz, otras que se pueden hacer de otra manera. El sábado en el encuentro se trabajó por áreas: salud, educación, obra pública, servicio público, deporte, cultura. Hubo distintos disparadores para ir generando debate”.



Resaltó que “hoy, a nivel nacional, no hay grandes grietas en cuanto al radicalismo. Tanto Morales como Manes están aspirando a ser candidatos presidenciales, eso no genera choque con otro sector, hablando de lo electoral. Nosotros tenemos diálogo con todos los sectores dentro del radicalismo”.



Por otra parte, señaló que “en Paraná siempre presentamos una propuesta, una alternativa y el 2023 no escapará de eso. Tenemos una historia, identidad y un enorme cariño por la ciudad. Todos los días nos levantamos pensando qué se puede hacer y mejorar, con aciertos y errores. No nos quedamos en la crítica, queremos involucrarnos”. Elonce.com