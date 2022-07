Cañete reelecto en Iosper: “Estamos fortalecidos económica y financieramente”

Fernando Cañete fue relecto como presidente del directorio del Iosper, por lo que estará al frente dela obra social por tercer periodo consecutivo. “Fue una decisión unánime. Asumo la responsabilidad de volver a ejercer la Presidencia”, dijo a. Manifestó al respecto que “esto para mí es muy honorable, puesto que la gestión en sí genera un desgaste, pero hoy la obra social está armoniosamente ordenada. Desde nuestra óptica tiene una buena capacidad de gestión. Los números indican que estamos fortalecidos económica y financieramente”, aseveró.Asimismo, puso de relieve que “hemos asumido compromisos con prestadores que venimos cumpliendo sin ningún inconveniente y lo seguiremos haciendo. De enero a la fecha les hemos otorgado un 40 por ciento de incremento que, como ha sido acumulativo, se transformó en un 54, por lo que es muy interesante el reacomodamiento arancelario”.Enseguida aseveró que para los directores “está la puerta de mi despacho abierta sin inconvenientes. Busco siempre el consenso, pero no hablo en términos grises: es sí porque estamos en condiciones o no, porque no corresponde”.“Lo importante es contar con los recursos suficientes para hacer frente a los medicamentos de alto costo”, dijo. Y ejemplificó: “tenemos dos afiliados que al año reciben una inversión de un millón de dólares cada uno. Tenemos un afiliado que aporta 12.000 pesos por mes y reciben un medicamento de forma mensual por 1.740.000 pesos. Este es el nuevo desafío, tener los recursos para darles respuestas a los afiliados”.En ese marco, consideró que “a los nuevos derechos hay que acompañarlos con financiamiento” y recordó que “hemos pedido a la Legislatura entrerriana que podamos hacer una agencia de tecnología y evaluación que nos permita garantizar que lo que necesita el afiliado sea lo que la patología indica y no responder al lobby empresarial”.Además, Cañete recalcó que “no hay motivo para el algún profesional cobre plus por fuera de los valores establecidos de coseguro. No es malo el arancel”, expresó y ejemplificó: “una cirugía de vesícula, de honorarios son 35.000 pesos. No hay motivo para que le cobran 50 o 60 mil pesos por afuera”.Por su parte, Ángel Iturria, quien asumió por los Activos y Retirados de la Policía de Entre Ríos, declaró que “venimos a acompañar y a servir. El triunfo no es ganar una elección, sino ayudar a los compañeros”, resaltó”.“Lo que más se pide es la celebración de convenios que están ausentes y es fundamental el tema de los costos”, completó.- Fabián Monzón y Mimí Zamboni como directores titular y suplente, respectivamente, por el agrupamiento Activos del Poder Ejecutivo- Ángel Iturria como titular y Liliana Miño como suplente por los Activos y Retirados de la Policía de Entre Ríos- Carina Isaurralde y José Francisco Campisi como titular y suplente por los Empleados del Iosper- Adrián Gómez, titular, y Claudia Clemente, suplente, por los Activos de los Municipios- Fernando Cañete y Laura García por el agrupamiento Activos del Poder Legislativo y Judicial- Adriana Hepp y Eduardo Franco Weiss por los Activos Docentes- Clara Luz del Valle Quintero y Alejandra Gervasoni por el estamento Pasivos