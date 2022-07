Ratificaron la postulación de Elvio Guía como director de Federación Agraria

La Asamblea Ordinaria del Distrito III Entre Ríos ratificó la postulación de Elvio Guía y Matías Martiarena como directores de la Federación Agraria Argentina; fue este sábado en la ciudad de Villa Libertador San Martín, donde se llevó a cabo la Asamblea general del Distrito Entre Ríos de la FAA, con la participación de 25 entidades de base.En la oportunidad, se analizaron los problemas del sector agropecuario: "el impacto de la política económica por el desdoblamiento cambiario, la altísima presión fiscal, los problemas de abastecimientos de insumos estratégicos como gasoil, fertilizantes, fitosanitarios, cubiertas y repuestos, la falta de financiamiento adecuado, como también, la falta de debate legislativo de urgentes proyectos como una ley de arrendamientos aggiornada a estos tiempos, baja de la presión fiscal con mayor equidad", según informaron desde la entidad rural.“Tampoco estuvo exento la crítica al Gobierno Provincial, por las demoras en la instrumentación de la asistencia financiera para los productores en emergencia agropecuaria por la sequía soportada este año, el deterioro de la red vial provincial y de la red de electrificación rural”, se indicó.También se repasaron la situación de las actividades específicas, como el arroz, lechería, citricultura, forestación, en donde se apuntaron a los problemas de arrastre, como en el caso de la citricultura lo representa la actual legislación laboral, que no solo perjudica al productor sino también al trabajador ante el excesivo costo laboral, como la burocracia administrativa, que no se ajusta a una actividad que emplea a muchos trabajadores por cortos plazos de tiempo.En el marco de la asamblea, la actual conducción del Distrito rindió cuentas de la gestión realizada en los últimos años, atento a que por la pandemia no se habían concretado estas instancias institucionales. Luego, en el momento de la elección de candidatos al 108º Congreso Ordinario, fueron ratificadas las postulaciones de Elvio Guía como director titular, acompañado por Matías Martiarena como Director Suplente.La juventud agraria también eligió a sus autoridades, siendo electos Sebastián Klug, como coordinador titular, y Gastón Velázquez, como coordinador suplente.Estuvieron presentes el Intendente de Villa Libertador San Martín Raúl Casali y el Senador Nacional Alfredo De Angeli.