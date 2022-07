Alternativa Radical mostró su movilización y desarrollo en encuentro provincial

Alternativa Radical realizó este sábado un encuentro provincial en un salón colmado de 500 dirigentes de la provincia, quienes asistieron a un almuerzo organizado por el presidente del Comité Departamental de la UCR de Villaguay, Arturo López.El saludo de bienvenida estuvo a cargo del presidente de la Juventud Radical de Paraná, Bruno Hernández; la recepción a cargo del ex concejal y ex director de Rentas provincial, Marcelo Milano, y el discurso de apertura corrió por cuenta de la diputada Sara Foletto, quien resaltó el trabajo de Arturo López y la vocación de todos los dirigentes de la provincia, que en un día tan desapacible desde el punto de vista climático, se acercaron a realizar este encuentro provincial.Se leyó el saludo del intendente de Pueblo General Belgrano, Mauricio Davico, quien por enfermedad no pudo asistir. También se leyó la adhesión al acto del candidato a intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, y lo mismo ocurrió con el candidato a intendente de Federal, Néstor Valiente.El saludo de la mujer estuvo a cargo de Belkis Almada, candidata a intendenta de Pueblo Brugo. En tanto que el dirigente de Federación, Andrés Pessolani le cedió la palabra al referente de Alternativa Radical en esa ciudad, Sergio Piana. También estuvo presente el intendente de Villa Fontana, Diego Bolzán.A su turno, habló el diputado nacional Gustavo Hein, quien pertenece al espacio que lidera el diputado nacional Rogelio Frigerio. En su mensaje, Hein destacó la pluralidad del encuentro y el estado de movilización que se advierte y que hace pensar que llevará a Juntos por Entre Ríos, de modo casi seguro, a ser gobierno en la provincia.Luego tomó Fabián Rogel, quien manifestó: “Me he preparado durante mucho tiempo y sentiría un gran orgullo de ser el gobernador número 12 del radicalismo en esta provincia, pero que fundamentalmente aspiramos a ser gobierno en el marco de Juntos por Entre Ríos, puesto que, de 40 años de democracia, el justicialismo ha gobernado los últimos 32 en esta provincia”. Se mostró, además, “orgulloso de todos los gobiernos radicales, particularmente del desarrollo de las gestiones de Sergio Alberto Montiel”.“Hablar de cómo mejorar el sistema previsional en la provincia, hablar de un nuevo funcionamiento del IOSPER, hablar de un nuevo modelo productivo que entrelace el mundo del conocimiento en el cual están nuestros jóvenes y el mundo de la producción como un solo proyecto, hablar de qué hacer con la Hidrovía, definir estratégicamente la importancia que tiene nuestros puertos, constituyen los debates y propuestas que tenemos para ofrecer y competir sanamente por un modelo que nos posicione como la provincia que verdaderamente somos y nos merecemos, en lugar de ser, como somos hoy, la provincia pobre de la Región Centro”, indicó el dirigente radical.