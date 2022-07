Subsidios a la energía: hubo 157.000 hogares inscriptos en el primer día

Sociedad ENERSA instó a completar el formulario para solicitar el subsidio a la energía

Fuentes oficiales señalaron aque ayer, en el primer día de funcionamiento del registro,, sobre un universo de 15 millones de usuarios de electricidad y 9 millones de gas natural que se espera concreten la presentación de sus declaraciones juradas.Para agilizar el avance de esta política de segmentación al consumo energético en los plazos previstos y asegurar su llegada a los sectores más vulnerables,De esta manera, se espera facilitar el cruzamiento en particular de aquellos sectores que forman parte de los programas de asistencia social de cada provincia y municipio, para asegurar que mantendrán el mayor nivel de subsidio previsto por el Estado.a través de la plataforma www.argentina.gob.ar/subsidios y en la aplicación MiArgentina, sólo para aquellos usuarios cuyo DNI finalice en 0, 1 y 2 hasta el 19 de julio; los terminados en 3, 4 y 5 tendrán plazo entre el 20 y el 22 de julio; y los que culminan 6, 7, 8 y 9 entre el 23 y el 26 de julio.Posteriormente, el registro quedará habilitado para todos los usuarios hasta el momento de su implementación formal desde el 1 de agosto.A la vez, las personas que carezcan de dispositivo móvil, computadora o acceso a Internet para completar de manera online el formularioSi bien en la primera jornada se inscribió poco más del 1% del universo previsto, se espera que con la puesta en marcha de la plataforma y la difusión masiva del sistema, se dará una aceleración de la carga de los interesados.Quienes hagan la carga online deberán contar a mano con el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que están en su factura de energía eléctrica y gas natural por red.También deberán informar el último ejemplar de DNI, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años, y una dirección de correo electrónico donde recibirán posteriormente la categorización que le corresponde.lo que permitirá ajustar el esquema ante los cambios de ingresos en los hogares, mediante un registro que quedará abierto tras la etapa inicial.Es decir que, por ejemplo, el monitoreo posibilitará, tales como pérdidas o mejoras de trabajo, separaciones o decesos conyugales, mudanzas y cambios de titularidad, entre otras posibilidades.El funcionamiento de la nueva política de segmentación al consumo energético que impulsa el Gobierno nacional implicará un ahorro fiscal este año de $15.000 millones, y de $80.000 millones en 2023.El objetivo de esta medida es, ya que se mantendrán sin cambios sus tarifas más allá de los aumentos generales aprobados, y sólo el decil más alto va a recibir una reducción escalonada por bimestres consecutivos.La iniciativa prevé tres niveles de usuarios: los beneficiarios de la tarifa social, los que por su capacidad económica dejarán de tener tarifa subsidiada y, en el medio de esos dos extremos, los que podrán acceder a los subsidios.El secretario de Energía, Darío Martínez, indicó que la nueva política tarifaria "no pasa por una necesidad de cumplimiento fiscal sino por entender que el subsidio tiene que ser usado de una manera más equitativa e inteligente y con un objetivo de mayor justicia social".En ese sentido, el funcionario consideró que el objetivo número uno de la iniciativa es "subsidiar a los sectores que no pueden hacer frente al costo de la energía", a diferencia del decil de más altos ingresos del país "que sí puede hacerle frente".La segmentación de tarifas fue calificada por el secretario como "un desafío que desde hace décadas se viene discutiendo pero nunca se encaró".