Bordet: "Exportando nuestra producción generamos desarrollo económico y empleo"

El gobernador Gustavo Bordet, junto a parte de su equipo, acompaña a empresarios entrerrianos, en San Pablo, donde se desarrolla una ronda de negocios argentino-brasileña. La actividad se desarrolla en el marco de la Misión Comercial a Brasil.En diálogo con el programa, de, Bordet expresó que “este jueves tuvimos una agenda intensa pero productiva.. Algunos ya están entrando en Brasil y quieren ampliar mercados”.Comentó que fue una misión comercial “que planificamos con el entonces embajador Daniel Scioli y ahora en su función de ministro me acompañó. También vino la Federación Industrial de Empresarios de San Pablo, una organización muy fuerte en Brasil. También estuvo el titular de la UIA Argentina y de la UIER Entre Ríos”.. Es una gran oportunidad para poder comercializar con una zona como San Pablo, que es una región cercana. Ese estado concentra la misma cantidad de habitantes que Argentina.”, dijo.Remarcó que “el éxito que se viene teniendo en inversiones ha sido notable. Estamos pensando un paso siguiente en noviembre. Hubo muchas empresas que quisieron venir y no pudieron.”.El mandatario provincial comentó que hay rubros, como por ejemplo el de los arándanos, que “en momentos pico generan 17 mil puestos de trabajo. En San Pablo están viendo una posibilidad de mejorar la competitividad de las exportaciones con sus competidores que tiene el rubro, que son Perú y Chile. Les está yendo muy bien. Esto despierta el interés de visitar Entre Ríos, conocer y realizar negocios”.Eso genera que el intercambio fluya más fácilmente y se concreten las operaciones que están previstas”, resaltó.Por otro lado, dijo que “Hay empresas de arándanos, pero también de citrus. Hicimos gestiones incesantes para que pueda ingresar el citrus. Lo mismo hicimos con el sector de arroz y lácteos”.En el sector avícola “Brasil es líder mundial, así que nosotros no le vamos a vender pollos, pero sí tienen sistemas de construcción de galpones con otro tipo de materiales más avanzados y ahí nosotros podemos gestionar para mejorar nuestras granjas.”.Aseguró que “Me ha tocado ir a misiones comerciales en países más lejanos y es más difícil por las barreras lingüísticas y otras cuestiones.”.El gobernador contó cómo se llevó con el portugués y señaló: “”.