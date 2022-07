Casaretto a Frigerio y Larreta: “No es tiempo para hacer campaña política”

A los dirigentes de Juntos por el Cambio, el diputado nacional Marcelo Casaretto, les recordó que “las elecciones nacionales serán en agosto y octubre del año que viene” y los instó “a dedicarse a sus funciones de responsabilidad, al menos de lunes a viernes. Ya tendrán tiempo de hacer política electoral. Los argentinos recordarán el desastre que hicieron en su gobierno”.



Fue en el marco de la visita del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a Paraná y Concordia, “abandonando dos días su responsabilidad de gobernar para dedicarse a su campaña utilizando recursos del Estado con un objetivo político particular”.



De su par Rogelio Frigerio, diputado justicialista destacó que “va poco” al Congreso y “no ha gestionado nada para la provincia”.



“Patricia Bullrich la semana que viene, también en campaña electoral. Ayer vimos a Frigerio, junto a Diego Santilli y otros en modo campaña electoral en el acto agropecuario en Gualeguaychú. Dirigentes que hace décadas ocupan funciones en el Estado, que en algunos casos fueron electos hace nueve meses atrás, y que no muestran ninguna gestión en sus funciones, están en campaña permanente utilizando sus funciones parlamentarias como un escalón en sus ambiciones políticas personales.



“Esta es una verdadera casta política que no trabaja en las funciones para las que fueron electos, y viven en campaña política permanente”, sostuvo.



“Veo que hay actos políticos por todos lados, en Paraná largaron seis o siete candidatos a intendentes, y hay candidatos a gobernador que están toda la semana recorriendo la provincia en actos políticos”, sostuvo y acotó que Frigerio y Galimberti se postularon como diputados nacionales como un trampolín para ser candidatos a gobernador. “Van poco, participan poco. Tienen siete u ocho meses de diputados nacionales, no han gestionado nada para la provincia y lo único que hacen son más actos políticos”, agregó.



Casaretto expresó finalmente: “Parece la continuidad de la campaña del año pasado, no se ocupan de nada de lo que tenga que ver con el presente y no han obtenido una sola ley en beneficio de los entrerrianos”.