Bahillo: "Hay que gobernar y ocuparse de los desafíos para crecer"

El Ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, consideró que "hay que gobernar y ocuparse de los desafíos para crecer".



En ese sentido, expresó que "Gustavo Bordet toma decisiones con la atención puesta en las demandas de los entrerrianos. Y hoy nadie pide ni necesita que sus representantes hagan campaña política, menos sostenida en el fomento de las divisiones".



"La obligación y el deber de nuestros líderes es ocuparse de los desafíos para crecer en producción y generación de empleo genuino. Bordet ya eligió y lo demuestra desde que asumió la conducción de la Provincia, renovando cada día la vocación por crear las mejores condiciones de desarrollo con equidad", señaló.



"Hoy, por caso, lo estoy acompañando en una misión en San Pablo, Brasil, donde nos encontramos con representantes de sectores interesados en multiplicar sus compras de alimentos entrerrianos; en particular arroz, citrus y arándanos", agregó.



"La Argentina, y Entre Ríos en particular, necesita que sus gobernantes hagan lo necesario para sumar; crear acuerdos en objetivos comunes; unirse en proyectos colectivos para ir dejando atrás los flagelos sociales derivados del desempleo", dijo.



Expresó que "que la oposición se dedique de manera central a la campaña política cuando las elecciones serán recién el año que viene nos diferencia. Me hace ruido. Estamos para gestionar, debatir y acordar políticas públicas que lleven dignidad para nuestro pueblo. A nadie sirve la crítica llena de eslóganes y vacía de contenido".



"Ver a los principales referentes de la oposición en la manifestación de protesta de ayer de la Mesa de Enlace nos hace diferentes. Como Ministro de Producción llevo una mesa de diálogo con cada cadena de valor entrerriana, - y con las gremiales individualmente y en conjunto-, para generar herramientas que aporten al crecimiento de nuestra comunidad. Argentina tiene récord de producción y exportación y eso se debe en gran medida a que tenemos objetivos claros", manifestó.



"A ellos ya no sorprende verlos andar de ciudad en ciudad a la pesca de candidaturas y encabalgados en un mensaje desesperanzador, sin hacerse cargo siquiera del daño provocado en los cuatro años que se dedicaron a vaciar desde el gobierno Nacional la capacidad productiva de la Argentina", añadió.



Y finalizó: "Somos distintos, estamos focalizados en la determinación de Gustavo Bordet para avanzar junto a los industriales, metalmecánicos, productores del campo, comerciantes y emprendedores que imprimen toda su creatividad y esfuerzo en crecer como provincia y país".