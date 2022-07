La paritaria del personal legislativo del Congreso cerró con un 69% de aumento

Según se informó, se trata de una recomposición salarial en dos etapas de 30 por ciento cada una, que se empezarán a percibir el 1 de julio y el 1 de octubre, respectivamente.



Además, el acuerdo establece una revisión en noviembre, cuando también se evaluará la posibilidad de incorporar una suma fija no contributiva solo para trabajadores, no legisladores.



Las subas en paritarias para el personal del Congreso marcaron históricamente los aumentos de los diputados y senadores, aunque en épocas de pandemia no lo habían percibido.



El acuerdo se selló durante una reunión en el Salón Delia Parodi, de la que participaron autoridades de las Cámaras de Diputados y del Senado, junto con los gremios que conforman UPCN Congreso, APL y ATE Congreso. .



La vicepresidenta y el titular de la Cámara baja lograron bajar la tensión que se había generado en los últimos tiempos con los trabajadores del Congreso por la falta de aumento y la paritaria del sector vencida desde hacía más de un mes.



El convenio alcanza a "todo el personal que reviste entre la categorías 1 a 14 del Congreso de la Nación, como así también para quienes se hayan acogido al sistema de retiro anticipado a la jubilación".



"Esta mejorar salarial es fruto de una coherencia política institucional, que en una coyuntura económica y social compleja, condicionada primero por la pandemia y luego por la situación de conflicto bélico con consecuencias en todo el mundo genera un impacto salarial directo y sin dilaciones en la economía familiar de quienes trabajamos en el ámbito legislativo", indicaron los secretarios generales de los gremios Claudio Britos (ATE), Martín Roig (UPCN) y Norberto Di Próspero (APL).



Y agregaron: "Destacamos que las negociaciones están abiertas a futuras y posibles discusiones, ratificando que esta institución es el único espacio legítimo para la discusión salarial y para continuar generando conquistas y reivindicaciones laborales que se traducen en justicia social".