Rodríguez Larreta en Paraná: “Argentina necesita un plan de desarrollo federal”

aseguró ael jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,, durante su visita a Paraná. "Tenemos que tener un plan integral, no hay una solución mágica ni una medida única; tenemos que tener un plan que equilibre las cuentas, porque no se puede gastar más de lo que tenemos, porque la maquinita de imprimir billetes genera inflación, y la mejor manera de formular un plan para Argentina es respetar es el federalismo", sentenció.El jefe de Gobierno porteño destacó la importancia depara el desarrollo de un plan de gobierno a nivel nacional. "No podemos pensar un plan para Argentina, desde Buenos Aires, por eso estoy recorriendo provincia por provincia porque quiero conocer de primera mano la realidad de cada lugar", fundamentó tras una conferencia de prensa que brindó junto al diputado nacional, con quien compartió actividades con dirigentes de Juntos por Entre Ríos, reuniones con vecinos y una charla con integrantes del sector económico de la región.

"Tengo una visión mucho más federal de la Argentina"

Rodríguez Larreta, durante su visita a Paraná, aseguró que fue "para escuchar a la gente y ver dónde están las preocupaciones"., pero tienen que desarrollarlo los entrerrianos para lo que trabajan Rogelio y su equipo", fundamentó.En la oportunidad,. Sin embargo, reconoció su "afinidad" con Frigerio., fundamentó."Lo más importante es que haya un plan y eso tiene que empezar con estabilizar el país, bajar la inflación, y a partir de eso, establecer un plan productivo para lo cual, la clave está en mirar el mundo, tememos que triplicar las exportaciones", especificó el político porteño en relación a un plan de gobierno a nivel nacional., destacó.Hay talento entrerriano para desarrollar las industrias del conocimiento, y esta es una zona turística, por sus ríos, y también es una provincia que puede ser la puerta de entrada al sur de Brasil, que es una zona muy pujante; además, Entre Ríos es vecina al Uruguay, con lo cual tiene un rol importante para nuestro comercio exterior", enumeró el dirigente de la oposición. Y cuestionó: "Este gobierno no tiene visión, no tiene proyectos nuevos, no hay creatividad ni empuje"., destacó.