Por un bono y más planes, organizaciones sociales marcharon en Paraná

Un bono y la “universalización” del Potenciar Trabajo

Las organizaciones sociales -nucleadas en el frente Unidad Piquetera (UP)- se movilizan este jueves en todo el país en reclamo por la “universalización” de programas como el Potenciar Trabajo y una “audiencia urgente” con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, para solicitarle “un bono compensatorio por la inflación de 20.000 pesos para las jubilaciones mínimas, trabajadores no registrados por debajo de la canasta básica y programas sociales”.En Paraná, la marcha se concentró en plaza Alberdi desde donde se movilizaron hacia Casa de Gobierno. “El reclamo es por las falsas promesas de gobierno, por la persecución del gobierno hacia las organizaciones sociales y porque no están cumpliendo con la promesa de trabajo genuino”, fundamentó auna de las referentes de las organizaciones sociales que participaron de la marcha. “El pueblo se levanta por las falsas promesas de gobierno, porque estamos muy disconformes”, indicó María Hernández.“No somos planeros, somos gente organizada que reclama por trabajo genuino y la apertura de los planes sociales, que no están alcanzando porque el gobierno quiere cubrir los huecos con el FMI y deja al descubierto a los más humildes, a los que mueren de hambre”, indicó.“El bono es para que llegue a las grandes mayorías, parecido al IFE, para que se sostenga durante julio y agosto, y que empecemos a planificar durante esos dos meses un verdadero plan de gobierno hacia los sectores que menos tienen; además de la reapertura de los programas sociales con la universalización del Potenciar Trabajo”, señaló el coordinador provincial de Barrios de Pie, Julián Jarupkin.Y cuestionó: “Hay un direccionamiento de la política economía que, más allá de las peleas internas en el Frente de Todos en el gobierno nacional, no ha podido acordar una línea que vaya en favor de los que menos tienen”. “Buscamos la creación de trabajo genuino, una impulsividad de recursos hacia el sector que está organizado en organizaciones sociales”, reclamó el dirigente.“Apenas asumió Zabaleta, le presentamos un plan para la creación de más de 100 mil puestos de trabajo en menos de un mes, para conseguir un millón en seis meses, pero no nos dio pelota. Pasó un año de su asunción y el gobierno se vuelca mucho más a la derecha poniendo a Batakis, que vino a hacer un ajuste mucho más rápido y a ratificar la posición del gobierno ante el FMI porque el ajuste viene para los que menos tienen”, cuestionó Jarupkin. “Se necesita un cambio de rumbo político, social y económico que refuerce lo que hacemos las organizaciones sociales y populares”, exigió.