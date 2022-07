Extensión horaria: cuáles serán las materias que tendrán una hora más de clases

Política Entre Ríos firmará el convenio con Nación para ampliar la jornada escolar

Entre Ríos firmará el convenio con Nación para ampliar la jornada escolar. La firma del convenio entre el gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Educación de Nación, Jaime Perczyk, permitirá a la provincia implementar el programa que incluye 184 instituciones educativas, distribuidas en los 17 departamentos y con una matrícula de 29.845 estudiantes.Según explicó Creolani, para la implementación de la extensión horaria en las escuelas primarias “se tuvieron en cuenta los niveles de aprendizaje que alcanzaron los niños después de las consecuencias que dejó la pandemia por dos años de no presencialidad”. “Y, además, es una política educativa enmarcada en la ley 26.026 de Educación Nacional y la ley 2.890 de Educación provincial que solicitan, desde hace mucho tiempo, que, en las escuelas primarias, en un término de cinco a diez años, los estudiantes deberían tener cinco horas de clases”, fundamentó.En ese sentido, la funcionaria de Educación explicó que se trata de “fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en aquellas áreas que, según nuestro diseño curricular, tienen mayor carga horaria y ordenan a todas las demás, como los son Lengua y Matemática; y fue decisión de Entre Ríos sumar a las Ciencias Naturales desde una propuesta que atraviese a la educación digital y la enseñanza del idioma extranjero a partir del 4º del segundo ciclo de la Educación Primaria”.Por su parte, la vocal del CGE, Griselda Di Lello, recordó que la implementación de la extensión horaria será “paulatina y progresiva en un marco de consenso y diálogo con cada uno de los actores involucrados, como lo son, los directores departamentales, equipos de supervisores y directores de escuelas”.“Será una mesa de negociación, como caracteriza el gobierno de Bordet, para seguir dialogando con los gremios y llegar a acordar en resignificación de los derechos de los trabajadores y que esa permanencia en las escuelas no se resienta, si no que sea remunerado y considerado”, destacó.Según señaló Di Lello, “la proyección apunta a poner en primer plano la calidad educativa que se focalice en la enseñanza de Lengua, Matemática y Ciencias, atravesado por la cultura digital y los idiomas, para que nuestros estudiantes terminen la escuela primaria y pasen al secundario realmente alfabetizados”.En relación a la implementación de una hora más de clases en las escuelas, la vocal del CGE aclaró que “la organización será contextualizada porque una escuela no es igual a otra, con lo cual, será acordado con el horario que disponen los docentes”. “Son cuestiones a resolver, primero en un acuerdo paritario y luego en cada institución de acuerdo a su contexto y realidad”, remarcó.La ejecución de la propuesta educativa está prevista para el segundo semestre en 120 escuelas durante el ciclo lectivo 2022 y 64 en el primer semestre de 2023, con la posibilidad de adherir otras instituciones que aún no están contempladas.“Para agosto deberíamos tener implementada la nueva propuesta, este nuevo desafío, y a todos esos alumnos durante una hora más en las aulas”, estimó Di Lello al indicar que “el resto de las 188 escuelas de la provincia se irían sumando en el primer trimestre del 2023”.