Enfermeros entrerrianos esperan la reglamentación de la Ley que los contempla

Unos cinco mil enfermeros entrerrianos aguardan por la reglamentación de la Ley Nº 10.930 -conocida como Ley de Enfermería - que fuera sancionada en octubre de 2021, es decir, hace casi un año atrás.“La nueva ley sería mucho más abarcativa porque reconocería las diferentes especializaciones de cada enfermero, porque la actual solo diferencia entre auxiliares y profesionales”, fundamentó ael Lic. en Enfermería, Martín Nanni. Y agregó:En ese sentido, el licenciado que presta servicio en el hospital San Martín de Paraná apuntó: “Esperamos que desde el ministerio de Salud y del Gobierno se tomen cartas en el asunto, porque lo que vemos es que, que son puntos centrales en los que los enfermeros quisiéramos tener un adelanto”, reconoció el trabajador de la salud.“Necesitamos trabajar sobre una base firme, la que podría darse a través de Economía, porque si no estamos sobre números en el aire que después no sabemos si se pueden plasmar en la realidad”, fundamentó.Finalmente, y al dar cuenta que son unos cinco mil los enfermeros en Entre Ríos, Nanni indicó que “no es un gran numero como para que entre en jaque la economía de la provincia y sería un gran reconocimiento dado que hasta no hace mucho fuimos el centro de los aplausos”., cerró.