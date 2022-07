“Lo de Gualeguaychú fue un acto partidario de Frigerio, no reclamo agropecuario"

“La pobre convocatoria de Cambiemos y de la SRA demuestran que los productores de la Argentina real no se dejan manipular por los candidatos que intentaron hoy ser voceros de una protesta agropecuaria”, expresó la diputada nacional Carolina Gaillard respecto al paro que se realizó este miércoles.



“De visita desde Buenos Aires, llegaron a Gualeguaychú dirigentes que desconocen la realidad de nuestra provincia y menos aún el acompañamiento que gobierno nacional y provincial hacen a los productores entrerrianos”, añadió la legisladora al aludir a la presencia de referentes de la oposición y del precandidato a gobernador por Cambiemos.



En ese sentido, manifestó que “nuestro gobierno les dio todas las garantías para producir y exportar. Argentina tiene récord de producción y récord de exportación, y no se han tocado las retenciones. La provisión de gasoil está siendo solucionada. Ver a los representantes de la oposición con esa agenda transforma el reclamo en un acto político partidario. No intenten disfrazarlo como reclamo de un sector que ha sido uno de los pocos ganadores de estos años en los que el resto de la sociedad le ha puesto el cuerpo a la crisis”.



La diputada nacional agregó que "los que ahora se hacen los preocupados por los pequeños productores o los productores agropecuarios en general fueron los que tomaron medidas perjudiciales para el campo y destruyeron el entramado productivo de nuestro país cuando gobernó Mauricio Macri, donde Rogelio Frigerio tuvo un rol protagónico como ministro de Interior de ese gobierno".



Gaillard aseguró que "estamos trabajando para sacar a nuestro país adelante, escuchando a todos los sectores, incluido el agropecuario". Y resaltó: "Nosotros damos respuestas y soluciones a este sector no como Cambiemos que cuando gobernó lo que hizo fue concretamente tomar medidas perjudiciales para el campo, como fue el caso del sector arrocero que se vio perjudicado por el tarifazo eléctrico de Mauricio Macri y me consta porque soy del departamento San Salvador, así como la citricultura y otras producciones en particular".



Finalmente, la diputada entrerriana puso de relieve que “mientras en el resto del mundo lo que se ve es un aumento de los impuestos progresivos, como en España, Francia, Alemania o EEUU, acá piden la eliminación del impuesto a los Bienes Personales. Piden terminar con el déficit fiscal pero al mismo tiempo piden menos impuestos para los que más ganan, es inviable desde lo económico y muy irresponsable políticamente. Lo único que buscan es desestabilizar al gobierno”.