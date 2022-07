Etchevehere:“Tiene que haber un cambio de políticas que revierta esta situación”

En el marco del paro nacional de comercialización de hacienda y granos, el dirigente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, habló cony dijo que el gobierno nacional debe hacer una lectura adecuada de la realidad e implementar políticas públicas que favorezcan e incentiven la producción.Sobre la jornada de protesta que se realizó en la tarde de este miércoles en Gualeguaychú, indicó que se movilizaron “a la vera de la ruta 14, intentando no perjudicar al ciudadano, la finalidad era alzar la voz y mostrar el descontento que tenemos los productores, el campo y gran parte de la sociedad con estas políticas públicas que está llevando el gobierno nacional y que no hacen otra cosa que empobrecernos año a año, década tras década”.Según Etchevehere, ese cambio de políticas tiene que “incentivar a los sectores productivos, que haya inversión, más trabajo genuino y más poder adquisitivo para todos”.Consultado sobre la situación actual del pequeño productor afirmó que “es muy mala porque recibe el 29% en pesos del precio internacional de la soja, el 38% del maíz, el 39% de la leche y el resto se lo lleva todo el Estado nacional a sus arcas. El productor tiene que afrontar todos sus costos y cargas de impuestos y afrontar los riesgos propios de la actividad”. Para dar un ejemplo, indicó que “de la provincia de Entre Ríos, producto de dos impuestos distorsivos, el sistema productivo agrícola, derivó 1.258 millones de dólares al Estado nacional, que podrían quedar en nuestra industria, servicios y comercios”.En este sentido, consideró que es “muy injusto” ese sistema y entendió que “hay otra realidad que es posible y tenemos que alzar la voz y pelear por esa realidad”.“Necesitamos que las autoridades conozcan esta realidad, que no nos engañemos y hagamos una lectura adecuada de la realidad y a partir de una misma lectura podamos llevar adelante políticas públicas totalmente distintas a las que se están implementando. También esperamos que se abra un ámbito de cambio de políticas hacia la producción”, dijo finalmente Etchevehere.