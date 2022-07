Productores se manifiestan en Gualeguaychú a la vera de Ruta 14: fotos

Los productores agropecuarios comenzaron a concentrarse en el cruce de la Ruta Nacional 14 y la Ruta Provincial 16, a la altura de Gualeguaychú. Se manifiestan este miércoles al costado de las rutas en la denominada “jornada federal de demanda”.En una asamblea, los referentes de la mesa de enlace brindarán discursos en Gualeguaychú. El titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Jorge Chemes salió al cruce del Gobierno por las críticas emitidas contra el paro de campo y afirmó que “nos ven como una fuente de recursos”.El presidente de la sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, destacó esta mañana en Gualeguaychú el éxito de la convocatoria de la Mesa de Enlace, al señalar que en todos los puntos de concentración la presencia de productores es masiva.“Tendríamos que estar sentados pensando en cómo vender más producción. Tendríamos que tener trigo sembrado hasta en esta cuneta donde estamos parados”, graficó en referencia a la relación con funcionarios del Gobierno.“El campo ha tomado este día como un día de concientización para toda la ciudadanía. La situación es muy complicada. Argentina está viviendo un momento difícil. Y este sector, el sector más competitivo, el sector que más aporta a las arcas del Estado tiene mucho que ofrecer. Lo único que necesitamos es claridad y ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar”, afirmó aPino defendió la medida de fuerza del campo: "Hoy le decimos al Gobierno que por este lado no va", dijo y pidió “reglas claras para producir más y mejor”, resaltó.A las 10:30 de la mañana comenzará la concentración del campo en Gualeguaychú. Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) dijo aque “es una expresión no solo del sistema productivo, sino de todos los sectores que nos quieran acompañar. Estamos pidiendo una responsabilidad superior a la dirigencia política. Este es un momento muy bueno para la Argentina pero no se lo está aprovechando”, comenzó Achetoni.Por otra parte, sostuvo que “la situación del gasoil está compleja y las divisas para la compra de insumos. Estamos pidiendo que se pongan a la altura de las circunstancias que está pasando la Argentina y con el momento que les está exigiendo el mundo. Les estamos demandando responsabilidad a toda la clase política, así que política partidaria no es”, sostuvo.