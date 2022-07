Manzur consideró que el paro del sector agropecuario “no conduce a nada”

Política Entidades agropecuarias realizan hoy una protesta con cese de comercialización

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó que el Gobierno "no está de acuerdo" con el cese de comercialización que realizan las entidades agropecuarias, al considerar que esa protesta "no conduce a nada" y aseguró que el Ejecutivo "siempre tiene las puertas abiertas para el diálogo"."No estamos de acuerdo con esta protesta. No conduce a nada. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones. Se sabe que tuvimos serias dificultades vinculadas a la provisión de gasoil pero trabajamos para solucionarlas", subrayó Manzur al formular declaraciones esta mañana, cuando ingresaba a la Casa Rosada."Hay una situación energética muy compleja a nivel mundial, pero felizmente esto se ha ido resolviendo y además hay una serie de medidas en materia de provisión de gasoil que se han ido tomando", remarcó Manzur.En ese sentido, el funcionario aseguró que "todos los informes que maneja el Gobierno nacional indican que paulatinamente se va normalizando la provisión de Gasoil a lo largo y ancho del país"."La puerta del Gobierno nacional está abierta de par en par para seguir en este camino de agregar valor a lo que produce el campo. Queremos incrementar la producción. Esta es la postura que tenemos", insistió Manzur.Consultado sobre los cuestionamientos que sectores sindicales plantearon ante los anuncios formulados por la ministra de Economía, Silvina Batakis, Manzur indicó que so posturas que "forman parte de visiones que hay que atenderlas y escucharlas"."Nuestra tarea es siempre velar por el bien común y cuidar a los sectores más vulnerables. El gobierno está haciendo un esfuerzo enorme en un contexto difícil para estabilizar la macroeconomía así que hay que seguir. Hay que tener prudencia, serenidad", agregó.Sobre la reunión que mantendrá esta mañana con el ministro de Educación, Jaime Perczyk, Manzur señaló que "se viene firmando con muchas provincias el aporte de un fondo para prorrogar una hora de clase más por día y eso tiene que ver con empezar a recuperar" lo perdido durante la pandemia por coronavirus."Un hora más por día estamos viendo que en el año esto aporta 38 días más de clases y si esta política se sostiene a lo largo de cinco o seis años habremos aumentado un año más de clases, así que nosotros vamos a seguir en este sendero", indicó.Asimismo, Manzur reiteró que la reunión de Gabinete nacional programada para hoy, se llevará a cabo el miércoles de la semana próxima para analizar con tiempo las "políticas públicas transversales" y "armonizar las propuestas económicas" planteadas por Batakis.