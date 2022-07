Bordet: “Podemos cumplir con compromisos porque tenemos una provincia ordenada”

Distribución equitativa

Articulación

Buena noticia

Contratos y convenios

Apertura de ofertas

El gobernador Gustavo Eduardo Bordet encabezó este martes el acto de firma de contratos, convenios y apertura de licitaciones para la ejecución de obras en distintas localidades de la provincia, por un monto total de 2.500 millones de pesos, los que se ejecutan con fondos provinciales.Las obras corresponden a infraestructura escolar, ampliación de red de gas, nuevas viviendas y ampliación de la trama vial y pavimentación urbana. “Esto forma parte de acciones que llevamos adelante con los intendentes, con presidentes de comunas y de juntas de gobierno y con legisladores y legisladoras. Podemos hacerlo porque tenemos una provincia ordenada y con equilibrio fiscal, lo que nos permite realizar acciones y cumplir con todas nuestras obligaciones en tiempo y forma. Venimos con un cúmulo de obras en toda la provincia y queremos profundizarlo. Contamos con recursos genuinos, porque todos son fondos provinciales y podemos dar respuestas a muchas necesidades que nos demanda la comunidad. Y esto tiene dos efectos: por un lado mejora la calidad de vida de los vecinos y por otro genera mucho empleo a través de la construcción”, aseguró Bordet.La actividad tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, y contó con la participación de los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Marcelo Richard; el secretario general de la Gobernación, Franco Ferrari; la titular Vialidad, Alicia Benítez; el presidente CGE, Martin Müller; legisladores provinciales, intendentes y empresarios entrerrianos, entre otras autoridades.El gobernador indicó que las obras "responden al criterio de atender las necesidades que plantean los intendentes que son quienes tienen el pulso de las localidades" y remarcó: "En esto siempre hay una distribución equitativa entre toda las fuerzas políticas. Hoy hay intendentes de todas las fuerzas políticas porque nos interesa poder cumplir con los objetivos que nos trazamos al iniciar la gestión, y venimos con una muy buena dinámica que permite tener en todo el territorio de la provincia obra pública".Dijo que en total las obras representan un inversión de 2.500 millones de pesos, financiados el ciento por ciento con el Tesoro provincial, “fruto de tener una situación ordenada en nuestras cuentas y nuestros presupuestos están equilibrados".Señaló que estos trabajos, además de generar calidad de vida también genera empleo, y comentó: "El secretario General de Uocra le transmitió que los niveles de empleo en la construcción están por encima de 2015. Estamos recuperando empleo y mucha obra que beneficia a vecinos porque esto cambia el hábito normal de vida".En otro aspecto, consideró que los déficits o los superávit fiscales son malos “porque algo se dejó de hacer o no se atendió un problemas”, y apuntó: "Quienes estamos para gobernar tenemos que ejecutar lo totalidad del presupuesto. Lo ideal es que quede equilibrado, por lo cual intentamos tener equilibrado los números porque significa poder hacer más obras. Queremos apurar esos proceso de obra, y por eso hoy estamos acá trabajando".En esa misma línea, definió como relevante "los equilibrios presupuestarios que tienen los municipios y las comunas", informó que "casi no existe municipios que tengan problemas financieros, y dijo que también los municipios aportan mucho en obras y servicios que se dan a la comunidad".Dijo que cuando se empezó aplicar la Ley de Comunas y se crearon las primeras 53 comunas hubo un cambio notable en la distribución presupuestaria, al igual que cuando se crearon los cinco municipios. En este sentido adelantó que se enviará a la Legislatura la autorización para iniciar el censo y la creación de 12 municipios nuevos en la provincia que cumplen con los requisitos, y agregó que del mismo modo muchas juntas pasarán a ser comunas. “Esto significa un esfuerzo presupuestario para la provincia pero también se genera una descentralización que permite que las junta de gobierno, cuando pasa a comuna, no tenga que andar pidiendo la compra o el subsidio para adquirir un tractor o para hacer un pozo de agua. Dotar de presupuesto propio a las comunas y a las juntas realmente cambia esa ecuación y está muy bueno. Además se demuestra que cuando una comuna pasa a ser municipio también cambia sustancialmente porque hay más desarrollo, más progreso”, sostuvo y acotó que “vamos a continuar trabajando en esta descentralización de una provincia como Entre Ríos que es clave por la distribución demográfica que tiene”. Acotó que el fortalecimiento de las juntas de gobierno y las comunas “termina dando arraigo a la población, consolidando las familias que se quedan porque tienen otras perspectivas y va mejorando la calidad de vida todos los días”.“Todas estas obras que están acá no son fruto de la casualidad, ni porque se me ocurrió a mi o alguno de los ministros, sino que surgen porque hay intendentes, presidentes de juntas y de comunas que gestionan y también porque los legisladores y legisladoras nos acercan la problemática y nos plantean las necesidades que existen en cada lugar”, continuó diciendo el gobernador, quien destacó que estar en territorio permite tomar contacto con las comunidades educativas “y hace que uno se comprometa”.Luego expresó: “Tanto intendentes, como legisladores y el gobierno provincial estamos en una etapa de nuestra gestiones de trabajar fuertemente para poder concretar todas estas obras que abarcan a municipios, juntas y comunas de todas las expresiones políticas”, afirmó y acotó que continuarán por ese camino para “lograr los objetivos que son comunes”.Finalmente, hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto “para lograr los objetivos” e indicó que “más allá de las firmas protocolares, el hecho de poder estar acá reunidos refuerza estos lazos de confianza que es fundamental para poder tener éxito en nuestras gestiones”.En tanto, el ministro Richard destacó la importancia de las obras de infraestructura escolar y explicó: "Estamos trabajando en este plan de obras en la provincia en forma articulada con el Consejo General de Educación y con las distintas departamentales de escuelas y personal de Arquitectura que nos permite firmar estos contratos de obras y aperturas de sobres de licitaciones para ejecutar trabajos en establecimientos educativos”.Detalló que en lo que va del año se encararon obras en 100 establecimientos educativos y valoró el trabajo conjunto con los legisladores”.Asimismo, resaltó la firma de convenios para obras de pavimento y mejoramiento de la infraestructura urbana en ciudades entrerrianas. “Todo esto lo hacemos en el marco del plan de obra pública que representa para nosotros un trabajo articulado con todos los sectores”, concluyó el ministro.En tanto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó la importancia de la obra para la escuela Gregoria Pérez de la capital entrerriana, y aseguró que “es una muy buena noticia para toda la comunidad de educativa”."La verdad es que la construcción de una escuela es el reflejo de la expansión de la ciudad. Las conexiones viales hacen viable que las familias puedan desarrollar su vida y sus viviendas aún lejos del centro. Y la escuela es un elemento central para esa expansión. Primero la calle, después los servicios, la escuela, el comercio, es una secuencia de expansión en la que estamos empeñados en el convencimiento de que en Paraná hay espacio para todos y que expandir la ciudad es expandir el derecho de las personas a tener su propio espacio de desarrollo humano con viviendas y servicios”, reflexionó Bahl.Y completó: “Como siempre decimos, invirtiendo en educación no sólo garantizamos el derecho de los más chicos a estudiar sino que también construimos el futuro de la Ciudad Capital".En la ocasión se firmaron contratos y convenios para la ejecución de las siguientes obras:Escuela Nº 9 Brigadier General Justo José de Urquiza, de Aldea Brasilera; salas de nivel inicial en la escuela Nº 103 General Urdinarrain, de Urdinarrain; y en las escuelas Nº 10, Humberto P. Vico, de Gualeguay; y Nº 1, Francisco Narciso de Laprida, de Victoria.También se hizo lo propio para las ampliaciones y refacciones generales en la escuelas N° 62 Yapeyú, en el distrito Quebracho, departamento Paraná; N° 64, Antonio Tomas Sud, de Antonio Tomás, departamento Paraná; y N° 42, Pascual Pringles, de Colonia Flores, departamento Federación.Asimismo se firmaron los contratos para la construcción de 40 viviendas del IAPV, en Maciá, por 282.627.943 pesos; y 30 viviendas de Vicoer-IAPV, en Gualeguaychú, por 184.195.406 pesos, a través del Programa Provincial Primero Tu Casa.También para las obras de pavimento y puente sobre arroyo San Antonio, en Aldea San Antonio; y pavimento urbano en los municipios de Ramírez, Enrique Carbó y Hasenkamp. Estas obras se concretan mediante el sistema compartido, 70/30, donde la provincia aporta el 70 por ciento del monto total y los municipios el resto. En General Ramírez las obras comprenden las calles Islas Malvinas (segunda etapa) y el presupuesto oficial asciende a 67.381.406 pesos; en Enrique Carbó, departamento Gualeguachú, el presupuesto es de 29.418.262 pesos; y en Hasenkamp, departamento Paraná, corresponden al pavimento rígido de hormigón sobre boulevard Andrade, por 25.695.825 pesos.En el acto también se llevaron a cabo la apertura de ofertas de las respectivas licitaciones para la ejecución de las siguientes obras:Reparaciones edilicias la escuela Nº 15 Diamante, de Lucas Sud Segunda, departamento Villaguay; y obras en las escuelas N° 17, Rosario del Tala, de Lucas Sud Primera, departamento Villaguay; N° 133, Gregoria Pérez, de Paraná; Nº 77, Antonio de Sagarna, de Colonia Santa Luisa, departamento Paraná; Nº 46, Ejército Argentino, de Paraje La Encierra, departamento Federal; Nº 27, Rafael Obligado, de Banderas, departamento Federal; Nº 57, Maestro Linares Cardozo, de General Ramírez; escuela NINA N° 36, Gregorio Aráoz de Lamadrid, de Villa Urquiza; y escuela especial Nº 19, León Martinelli, de Gualeguay.Además, se abrieron los sobres de las respectivas licitaciones para la construcción de 201 viviendas del IAPV en Gualeguaychú. Las mismas, se ejecutarán con financiamiento del programa nacional Casa Propia-Construir Futuro y cuentan con un presupuesto total para las viviendas y la infraestructura de 1.369.913.141 pesos.También se entregó el llamado a licitación pública para construir otras 17 viviendas para docentes de Gualeguaychú. Las mismas tienen financiamiento del Programa provincial Primero Tu Casa y un presupuesto oficial de 99.127.794 pesos. La apertura de las ofertas se llevará adelante el 11 de agosto.Asimismo, se firmó un convenio para la ampliación de la red de distribución de gas natural, segunda etapa, para General Ramírez. Obra que financiará la provincia con una inversión de 37.998.199,33.