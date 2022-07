Piden que Diputados trate la creación de cargos para profesionales de la salud

“Planteamos la necesidad de que se dé tratamiento a la iniciativa, que al día de hoy no se ha tratado ni se ha trabajado en comisiones”, expuso Matías Passi, delegado de ATE en el Hospital Escuela de Salud Mental. El planteo surge de la mesa de trabajo que integran el sindicato y distintos colegios profesionales, entre ellos Psicólogos, Nutricionistas, Kinesiólogos, Acompañantes Terapéuticos, Fonoaudiólogos y Trabajadores Sociales.



Tras tomar estado parlamentario, el proyecto denominado ‘Regularización de cargos de Carrera Profesional Asistencial Sanitaria de la provincia de Entre Ríos’, expediente N° 25333, fue girado a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por Vanesa Castillo, y de Salud Pública, que encabeza Jorge Cáceres. Sin embargo, aún no ha sido abordado en ninguna de ellas.



“Hemos tenido comunicación con algunos diputados y con la ministra Sonia Velázquez, con quienes hemos podido dialogar de manera informal y nos manifiestan que hay un consenso general sobre el tratamiento y aprobación. Pero en lo concreto, llegamos a esta altura del año y el proyecto no se trata”, lamentó Passi.



“Nos preocupa porque los tiempos se dilatan y por la inestabilidad política, porque el año que viene será electoral y podría haber muchas modificaciones”, advirtió el delegado de ATE en declaraciones a esta Agencia. Y remarcó: “No queremos llegar al año próximo sin resolver esta situación, que es prioritaria para el sistema de salud de la provincia”.



El trabajador de Salud prefirió no aventurar conjeturas respecto a la dilación en el análisis de esta iniciativa. “Podemos hacer hipótesis, considerar que es por la demora propia del trabajo en la Cámara, por los tiempos políticos, por diferencias políticas dentro de la Cámara. Pero la realidad es que el proyecto no está siendo tratado cuando están todas las condiciones dadas para que se trate”, subrayó.



La iniciativa crea un total de 1095 cargos en la Planta Permanente del Escalafón Profesional de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria, para ser destinados a la regularización e incorporación de los agentes de la planta de profesionales de la ley 9892, que presten servicios con distintas modalidades contractuales de servicios en los Establecimientos Asistenciales y Sanitarios dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos. Serán distribuidos de la siguiente manera: 821 cargos de Profesional Asistente Ley 9892; 232 de Profesional Interno de Guardia Ley 9892; 41 de Profesionales Instructores de Residencias; y 1 de Secretario Técnico Ley 9892.



Cuestiones a revisar

La propuesta “está muy bien en términos generales”, sostuvo Passi y aseguró que los profesionales la apoyan, pero consideran que “hay cuestiones a revisar”. Por eso le solicitaron reuniones a la Ministra, pero hasta el momento no han tenido respuesta.



Respecto a los puntos a evaluar, precisó que actualmente “hay profesionales que tienen cargos en el escalafón general, es decir que están por fuera de la Carrera Asistencial Sanitaria”. Explicó que “son profesionales a los que le dieron cargo de mucamo o de cocinero, porque no había cargos específicos, entonces se toma a un psicólogo en el cargo de un cocinero, por ejemplo”. Si bien aclaró que “son la minoría”, lamentó que por esa situación esos profesionales “no están siendo contemplados en este proyecto de ley”.



Por otro lado, afirmó que la creación de los 1095 cargos “daría una solución a la mayoría” de los profesionales de salud, pero aclaró que “no es pase a planta directo, sino que deberán realizar un concurso para poder acceder al cargo”. Al respecto expuso: “Cuando tengamos los cargos aprobados discutiremos los términos de los concursos, porque el espíritu con el que nos movilizamos para dar justicia a esta situación, tiene que ver con reconocer a los profesionales con mayor antigüedad como suplentes. Queremos que se priorice la antigüedad y que tenga valor superlativo en el marco de los concursos. Esa es una discusión que daremos llegado el momento”.



Prioridades

“Nuestro rol es impulsar el tratamiento del proyecto”, resaltó el representante de ATE y recordó que “el año pasado fue muy difícil en términos de tener que movilizarnos permanentemente al Ministerio para que se avance con la creación de este proyecto. Ahora necesitamos que de manera prioritaria se trate la iniciativa”.



También hizo mención a que “hace pocos días se hizo efectivo el pase a planta de miles de compañeros del servicio general de Enfermería y administrativos” y acotó que en ese caso pueden acceder a la regularización quienes cuentan con un año continuo de trabajo al 30 de junio de 2021. Comparó esa situación con la de los profesionales de la salud, ya que algunos “hace más 10 años que están esperando el pase a planta”, expuso. “Nos parece una injusticia muy grande con el personal específico que se ha formado y que atiende en hospitales y centros de salud”, aseveró.



Luego se refirió al proyecto de creación de cargos en la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), que estaría próximo a tratarse en Diputados. “Para nosotros es muy duro que se prioricen situaciones de trabajadores que tienen otra condición y otro sueldo, y no se avance en el tratamiento de los profesionales de la salud. Sería muy duro que la prioridad sea inversa a lo que venimos conversando”, finalizó. (APF)