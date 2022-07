La oposición presentó un proyecto para eliminar impuesto a Bienes Personales

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo derogar el impuesto a los Bienes Personales, por considerarlo "confiscatorio".



"Con varios diputados de JxC y otros partidos de la oposición acabamos de presentar un proyecto para derogar el impuesto a los Bienes Personales", sostuvo el economista.



Quienes firman el texto sostienen que el tributo "carece de sentido" a la vez que "compite con los impuestos provinciales sobre la propiedad (IIRR e IIUU) reduciendo las fuentes de financiamiento de las jurisdicciones locales".



"No grava sobre el patrimonio, sino sobre los activos, que son manifestaciones de la capacidad contributiva, rompiendo con el principio de equidad reclamado en el art. 75 inciso 2 de la Constitución" -que dispone la imposición de contribuciones cuando la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan-, añade la iniciativa.



"Esto se entiende porque las valuaciones fiscales diferentes de cada provincia hacen que la contribución no sea proporcionalmente igual en todo el territorio de la Nación", agrega el proyecto.



Sobre el impacto recaudatorio que posee, remarcan que sólo representa el 1,3% de lo obtenido.



En otro tramo advierten que "la tendencia moderna en las finanzas públicas es a gravar a los flujos y no sobre las fuentes que lo generan", provocando así que "se reduzca los incentivos para acumular capital y puede ser incluso considerado confiscatorio".



"Reduce la capacidad de generar flujos en épocas en las que la rentabilidad del capital muestra tasas negativas en el mundo y el retorno de los inmuebles está en muchos casos debajo de las alícuotas marginales vigentes. Solicitamos entonces a nuestros pares la aprobación de la iniciativa", añadieron.



El documento cuenta con las firmas del mismo Tetaz junto con Rogelio Frigerio, Alejando Finocchiaro, Fernando Iglesias, Javier Milei, Victoria Villaruel, Laura Rodríguez Machado, Carlos Zapata, Aníbal Tortoriello, Hugo Romero, Alberto Asseff, Lidia Ascarate, Martín Arjol y Ximena García, entre otros.