Casaretto: "es la primera vez que en Argentina hay una coalición de gobierno"

Marcelo Casaretto, diputado por el Frente de Todos, estuvo en el programa, de, y contó que la semana pasada estuvo presente en Tucumán junto a la comitiva presidencial, participando de los festejos por el Día de la Independencia.“Tengo un rol institucional, soy diputado de la Nación. Mis compañeros me han dado una distinción de ser inicialmente presidente la Comisión de Previsión Social, ahora soy presidente de la Comisión de Industria. Soy también secretario de la Comisión de Presupuesto. Cuando Massa se va de la presidencia de la Cámara el desarrollo de la sesión rota con los presidentes, así que también a veces ocupo ese rol. Abordo todos los temas”, dijo.Comentó que el martes “tuvimos sesión desde el mediodía y hasta la madrugada. Aprobamos leyes importantes, como la Ley Automotriz, donde me tocó a mí articular con las 13 automotrices, con los sindicatos. También aprobamos la Ley de Biotecnología. Me ha tocado generar consensos hacia adentro del Frente de Todos y con las demás fuerzas”.El diputado aseguró que “es la primera vez que en Argentina hay una coalición de gobierno. Somos 10 partidos que nos integramos en una coalición. Algunos están más cerca de Alberto, otros más cerca de Cristina, otros más cerca de Massa, más cerca de los gobernadores, más cerca de la CGT y demás”.Reconoció que “hay diferencia de criterios, hay discusiones. Los criterios se discuten a la luz pública. Tenemos que discutir, pero tenemos que ser capaces de encontrar una síntesis”.“Yo no le voy a decir a Alberto y Cristina cuándo tienen que hablar, hablan cuando ellos creen conveniente. No obstante, nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cosas. Los diálogos del domingo para acá han sido permanentes: presenciales y por teléfono. Tienen que hablar, a partir de eso se van ordenando las cosas. El diálogo es bueno para la Argentina”, consideró.Asimismo, opinó que “en 2019 nos pusimos en consideración de los argentinos. En este caso Alberto y Cristina, y yo como primer diputado nacional por Entre Ríos. La gente nos votó. Ninguno de nosotros preguntó quiénes iban a ser los ministros, porque son colaboradores del presidente. Cuando nominaron a Guzmán para ser ministro de Economía, yo no lo conocía. En el caso de Batakis sí la conocemos porque estaba en el Ministerio del Interior. No obstante, a la conducción la tiene Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa”.Consideró que “en todos los gobiernos cambian los ministros. Lo importante son las políticas, porque son permanentes. El ministro Guzmán se fue solo, él decidió renunciar, nadie lo sacó. Uno siempre está sujeto a presión y si no te la aguantás tenés que irte. Guzmán hizo buenas cosas, le faltaron otras también. Argentina está creciendo, se crean empleos, bajó la desocupación, pero hay alta inflación y la distribución del ingreso no llega a todos los lugares”.Explicó que “tenemos a Alberto, Cristina y Massa. Dos marcaban diferencias con la gestión de Guzmán. Ahora son tres los que marcan coincidencia con la gestión de Batakis, lo cual indica que hay un nivel de acuerdo político diferente”.Sobre su gestión como diputado, remarcó: “mi gestión no va a ser buena o mala por una medida económica, sino que va a ser buena o mala por los resultados al cabo de los cuatro años”.