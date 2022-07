Etchevehere: “deberían implementar un sistema que aliente al sector productivo”

La Mesa de Enlace de Entre Ríos convocó a la movilización y asamblea a realizarse el próximo miércoles 13 de julio en Gualeguaychú, en el marco de la jornada de protesta y el cese de comercialización de granos y hacienda decidido por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. Será desde la 10:30 en el km. 83 de la ruta nacional 14 (mano al sur), y partirán en caravana hacia el cruce de las rutas 16 y 14, donde tendrá lugar la Asamblea a la hora 12.“Entendemos que va a ser el lugar más importante de la concentración nacional porque va estar presente la Mesa de Enlace Nacional. Desde Entre Ríos estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque nuestra provincia es la más castigada por las diversas políticas. Desde la Sociedad Rural Argentina realizamos un estudio y mostramos que, durante el 2021, no solo el productor y el sistema productivo entrerriano le tuvo que hacer frente a 18 impuestos, sino que el Gobierno Nacional le quitó a la provincia más de 1.258 millones de dólares a través de dos medidas distorsivas: las retenciones y el desdoblamiento cambiario”, expresó en el programade, el director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Juan Diego Etchevehere.La medida que llevarán a cabo es por 24 horas y será para visibilizar la problemática que atraviesa el sector: “no va a traer ninguna consecuencia directa, queremos alzar la voz y mostrar las dificultades que tenemos los productores, además de la falta de gasoil, de insumos y de fertilizantes”, indicó.“Hoy en día el productor de soja argentino, recibe el 29% del precio internacional que recibe el uruguayo, en una moneda totalmente devaluada, porque no reciben dólares, recibe pesos a un cambio de 130. El productor lechero recibe el 39%, el productor maicero, el 38%, etc. Con lo que recibe, tiene que hacerle frente a 18 impuestos, a sus costos, a los riegos del negocio, etc”.Seguidamente, el presidente de la Sociedad Rural Argentina señaló que “el gobierno debería hacer un sistema en donde realmente aliente a los sectores productivos, realizar una unificación del tipo de cambio, disminuir la presión la fiscal”.Sobre las nuevas medidas que anunció la Batakis, Etchevehere apuntó a que “la ministra habló de un revalúo del impuesto inmobiliario para el interior del país, que no es un tema menor y, además, habló de un nuevo impuestazo al campo encubierto”. Rápidamente, agregó: “sino leemos de manera correcta la realidad y si no sabemos en qué escenario nos encontramos, no vamos a poder salir adelante como sociedad. Nos merecemos una calidad de vida diferente a la que tenemos”.