Bordet llamó a jóvenes a participar del programa “gestión para el desarrollo"

El programa

Junto a jóvenes de toda la provincia, el gobernador Gustavo Bordet presentó “Gestión para el Desarrollo”. Se trata de un programa de formación para jóvenes que lleva adelante el del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y que se implementará a través de la Subsecretaría de la Juventud.“Las sociedades del futuro son sociedades del conocimiento. No será el trabajo como se entendía habitualmente, en el que la persona ingresaba en el mercado laboral y trabajaba toda la vida hasta que se jubilaba. En el futuro la demanda laboral se basará en el conocimiento, y quienes más conocimiento acumulen tendrán más posibilidades de inserción laboral”, resaltó el gobernador.Además, “a medida que se acumula conocimiento y especialización se accede a mejores salarios”, subrayó Bordet. “Este es el mundo que viene”, insistió y llamó a trabajar para que “nuestros jóvenes universitarios estén preparados”, y alcanzar “una educación secundaria que trabaje en ese sentido: que prepare a nuestros jóvenes para el mercado laboral de los próximos años”.En esa línea, resaltó que la propuesta del programa “es clave para la formación de cada uno”, y también para que “los estudiantes, los jóvenes de nuestra provincia, cuenten con la capacitación suficiente para dar respuesta a un mundo que demanda cada vez más conocimiento”.La actividad se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). Participaron la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la subsecretaria de Juventud, Brenda Ulman; el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella; y el vice decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Alejandro Carrere, junto a intendentes, intendentas y otros funcionarios y funcionarias.En ese marco, el gobernador agradeció el acompañamiento de las universidades en la producción de conocimiento y en la formación de la juventud, y destacó que en un diálogo con el titular del CFI, Ignacio Lamothe, tiempo atrás, acordaron la implementación del programa en Entre Ríos.“En dos meses vino el lanzamiento y hoy arrancan las inscripciones para llevar adelante las propuestas que se deben plasmar en proyectos”, explicó Bordet.Luego celebró “que estén las autoridades de dos de las universidades más importantes que tiene nuestra provincia”. Se reconoció un “eterno agradecido”, respecto de la UNER, “porque me permitió formarme en la educación pública”. Resaltó la labor de “la Universidad Tecnológica, con la que también trabajamos muchos proyectos de obras de gobierno en los que participan estudiantes”. E hizo un reconocimiento a la Uader que “está aportando permanentemente al desarrollo”. Por último valoró que “haya interés espontáneo en muchos jóvenes que están hoy aquí reunidos para poder ingresar a este programa”.Explicó que si bien el programa tiene una duración corta, ya que es hasta fin de año, adelantó que se tiene pensado concretar otras cohortes. “Por eso si alguien no ingresa ahora, la continuidad para el año próximo está asegurada. Ojalá siga así en el futuro, para que se puedan plantear muchos proyectos".Sostuvo que el programa significa “un estímulo”, y recordó que “muchas veces, cuando se está estudiando la teoría suscita el interés de cómo llevarlo a la práctica. Si no existen los canales para darle forma a un proyecto, realmente es muy difícil. Por eso es importante estar hoy aquí”.Para finalizar, felicitó “a todos los estudiantes por esa decisión de emprender, de animarse, de estudiar y también de asomarse a ese mundo fascinante que es el conocimiento. Tener la posibilidad de abrir las fronteras de lo que uno estudia habitualmente en los programas académicos, y llevarlos varios pasos más adelante, es una gran decisión".Una mirada jovenEn tanto, al hacer uso de la palabra, la subsecretaria de la Juventud, destacó la importancia de que la provincia de Entre Ríos se haya sumado a ese programa de formación del CFI. "Este programa va a permitir que jóvenes de diferentes carreras, con distintas miradas y formas de pensar nuestra provincia, puedan formarse en desarrollo estratégico, en planificación", dijo y acotó los proyectos serán presentados en diciembre junto a jóvenes de las 14 provincias que se sumaron a esa iniciativa, "teniendo la posibilidad de vincularse con el gobierno nacional y plantear las estrategias que piensan para Entre Ríos".Acotó la funcionaria que van a ser premiados y acompañados los proyectos de los estudiantes o recién recibidos “que piensen en esta clave estratégica para nuestra provincia".Detalló que a partir de hoy van a estar abiertas las convocatorias, que se hará extensivo el material a todas las universidades, y que las clases estarán comenzando a mediados de agosto y se trabajará de manera virtual y presencial. “Habrá paneles provinciales donde vamos a convocar tanto al sector público como privado. Y también seguramente el gobernador acompañará a este grupo en alguna de esas instancias donde pueda dar su perspectiva del desarrollo de Entre Ríos", acotó Ulman y adelantó que tanto las clases magistrales como los talleres de elaboración de proyectos van a culminar en la Semana de Integración Federal a realizarse en la ciudad de Buenos Aires."Para el CFI y para el gobierno provincial es fundamental que estos proyectos tengan una mirada joven, con una agenda de objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, con una perspectiva de agenda 2030, donde podamos pensar un desarrollo productivo pero también un desarrollo de las políticas públicas con una mirada medio ambiental, de género, de inclusión, que encuentre a la juventud pero que también encuentre a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas adentro de las políticas públicas que queremos desarrollar", sostuvo Ulman.Finamente, celebró esa instancia y destacó que "los entrerrianos y entrerrianas tienen esa perspectiva de poder formar líderes que puedan ser voceros y que podamos llevar ante las demás provincias los mejores proyectos".El Programa es una iniciativa del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en conjunto con la Subsecretaría de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, destinado a jóvenes con vocación de ocupar espacios de liderazgo.Incluye clases magistrales sobre infraestructura, logística, estructura productiva argentina y políticas de desarrollo, con su abordaje local a través de paneles provinciales.Junto a las jornadas, las clases y los paneles, también se realizarán talleres de diseño colaborativo de proyectos para darle forma a las ideas innovadoras. Los proyectos seleccionados tendrán la posibilidad de ser presentados en la instancia final del Programa: la Semana de Integración Federal en la ciudad de Buenos Aires. Además se acompañarán los proyectos de los jóvenes que tiendan al desarrollo estratégico de la provincia.Para ser parte del Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo, las y los interesados deberán completar un formulario de inscripción online (https://bit.ly/inscripcionPFF ) y adjuntar el Curriculum Vitae, Carta de Motivación y Carta de Recomendación. Es requisito tener entre 21 y 35 años, nivel académico universitario en curso o finalizado y/o participación en organizaciones sociales y territoriales, y residir en la provincia. Por consultas se puede escribir a [email protected]