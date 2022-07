Upcn: la Orquesta reclamó la ley de grados en el Día de la Independencia

El sábado 9 de julio, se presentó la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en la Gala por el Día de la Independencia, en Concepción del Uruguay. Una vez más, UPCN con los integrantes de la orquesta reclamaron para que la Legislatura sancione la Ley de Grados.



Antes de que comience el espectáculo, los músicos compartieron un documento en el que dieron a conocer la lucha que llevan adelante en demanda de un nuevo escalafón y levantaron carteles reclamando por la ley que permitiría contar con el escalafón propio. En este marco, el público presente respaldó con aplausos y gestos de apoyo el pedido de las y los trabajadores, señaló Upcn en un comunicado enviado a este medio.



En el texto que los músicos compartieron con los presentes se expresó que la orquesta está pasando "desde hace varias semanas por una delicada instancia en el marco de una promesa que al día de hoy no ha sido resuelta. Éste será el cuarto concierto en que nos vemos obligados a levantar los carteles que pueden ver ahora mismo".



Más adelante, el documento dice: "Nuestras intenciones no van más allá de conseguir una respuesta coherente y acorde a lo que se viene trabajando desde hace años entre integrantes de la orquesta, de UPCN y representantes del gobierno, y apuntan básicamente, entre otras medidas, a la concreción de un proyecto de ley de grados, así como también a la creación de un escalafón orquestal propio. Estos objetivos no vienen más que a remediar una situación de inequidad que se viene arrastrando desde siempre, y, dada la particularidad de nuestro organismo, son imprescindibles para continuar con el proceso de puesta en valor del mismo, proceso gracias al cual nuestra orquesta se posiciona como una de las más destacadas del país", dio a conocer Upcn.



Cabe destacar que este proyecto viene siendo trabajado desde hace más de tres años y fue consensuado en su momento con el gobierno, por lo que solo resta tratarlo y aprobarlo.

Luego de varios conciertos donde se realizaron acciones gremiales y con la expectativa de encontrar una solución, está prevista una reunión con el Ministro de Economía el próximo miércoles para tratar el proyecto.