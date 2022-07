Taiana dijo que lo del bautismo en los cuarteles “no va más”

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, dijo hoy que "esto del bautismo" en los cuarteles "no va más" y que habrá "sanciones y relevos", ante el caso del cabo del Ejército egresado que sufrió graves lesiones durante una de esas prácticas a manos de superiores.Taiana se manifestó "muy molesto con lo que pasó con el soldado. Ha sufrido muchas lesiones, tiene fracturada una vértebra. No solo es inaceptable, durante esta semana se ha desplegado una misión del Ejército, esto de los bautismo no va más", dijo el ministro en declaraciones a Radio 10."Es un soldado voluntario que pasó a cabo y ha sufrido graves lesiones", agregó el titular de Defensa."Actuaremos con dureza y firmeza", precisó Taiana.Michel Natanael Verón, de 26 años, sufrió el desplazamiento de dos vértebras tras participar de un almuerzo en el Club de Suboficiales del Ejército en Apóstoles, Misiones, donde se realizó un bautismo a los cinco egresados que se iban a incorporar al Regimiento de Monte 30.La Secretaría General del Ejército informó anoche que se dispuso la suspensión de "dos oficiales y trece suboficiales" que se desempeñaban en el Regimiento de Infantería de Monte 30, según "lo dispuesto en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas".Sobre Verón, el Ejército indicó que "fue intervenido quirúrgicamente como consecuencia de lesiones en la columna vertebral y actualmente se encuentra estable en el sanatorio Boratti de la ciudad de Posadas".Este caso se conoció semana después de la muerte del subteniente Matías Chirino durante una "iniciación" en el regimiento de la localidad correntina de Paso de los Libres.