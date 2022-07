Pesce: "Esperamos reducir pedido de financiamiento de importaciones"

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, dijo que la Argentina enfrenta una "coyuntura compleja" en su balanza cambiaria por la suba del precio de la energía, aunque se mostró confiado en ir reduciendo para "el final de agosto o septiembre" los requisitos a empresas para importar.



En ese sentido, destacó que este año se exportarán cerca de US$ 90.000 millones y que no hay un "problema estructural" de falta de dólares, por lo que negó que sea necesario apelar a una devaluación o una medida de ajuste para solucionar el problema.



En declaraciones a Radio 10, Pesce señaló que "es una coyuntura difícil pero la vamos a superar. No va a ser necesario ni ajustar, ni producir bruscas devaluaciones, ni nada por el estilo y para sortear esta medida, "lo que hemos hecho es pedirle a las empresas que financien el aumento de las importaciones que tuvieron respecto del año pasado a 180 días".



Según Pesce, en el último año "el precio de la energía aumentó 200 por ciento y mientras que en abril se importaban 900 millones de dólares en energía, en junio se gastaron cerca de 2.000 millones de dólares, por lo que no es que tengamos un problema estructural, sino coyuntural por el incremento de energía".



"Cuando disminuya el nivel de importaciones (de energía) porque no hará tanto frío como en los meses de junio y julio y baje la demanda de energía tendremos una balanza cambiaria mejor", aseguró Pesce.



El funcionario proyectó que "esperamos sobre el final de agosto y septiembre poder ir reduciendo este pedido de financiamiento que le pedimos a las empresas".



Respecto de los casos particulares como el café o los fertilizantes, que "tienen una estacionalidad muy marcada", dijo que se limitó el pedido de financiamiento a 60 días, y que para los casos de envíos en tránsito se ha estado trabajando con las empresas y analizando opciones para resolver casos particulares.



Esta semana Pesce se reunió con autoridades de la Copal y la UIA y también con empresas de consumo masivo junto a la ministra de Economía, Silvina Batakis, y el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, para encontrar soluciones en esta coyuntura.



"Producir y exportar es muy difícil y requiere un gran esfuerzo. Pero con el diálogo hemos logrado ir acomodando la situación como para que los casos particulares como el del café y los fertilizantes puedan atravesar la situación", dijo Pesce.