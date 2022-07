Con antorchas y banderas, hubo manifestaciones contra las políticas del Gobierno

En un contexto de una crisis importante de características económicas, políticas y sociales, cientos de personas se sumaron a la marcha convocada por la oposición para este 9 de julio en conmemoración del Día de la Independencia y para rechazar las políticas públicas del gobierno de Alberto Fernández.La movilización comenzó cerca de las 16 horas. La convocatoria se difundió por Twitter con el hashtag #9J o #argentinazo bajo las consignas de la libertad. En un clima generalizado de hartazgo por el robo de la paz e indignación por la corrupción, se alzaron pedidos de elecciones anticipadas, así como expresiones manifiestas para defender la república del desorden institucional actual.De esta manera, con antorchas, carteles, bocinazos, banderas e indignación, los ciudadanos reclamaron por el fin de los planes sociales y por un país donde haya posibilidades de progreso, según exponían las pancartas.Pese a que la movilización central fue en el Obelisco, la marcha se replicó en varios puntos del país como La Plata, Rosario, Mar del Plata y Mendoza.Carolina Piparo, diputada de Avanza Libertad, se hizo presente en la marcha y se manifestó a favor del banderazo en un cruce a través de Twitter con Diego Brancatelli, en el mismo expresó “habilitá respuestas campeón de twitter, enterate lo que piensa y padece la gente. Cansan los que promovieron este gobierno y lo siguen defendiendo como si no fuéramos cada vez más pobres y menos libres. Harta de los que se hacen los "malos" con estupideces. Harta de cobardes. #9J”.Otro de los que participó del reclamo masivo fue Waldo Wolf, considerado uno de los halcones del PRO. “Como cada vez que salimos, este #9J estoy”, expresó el diputado nacional.Baby Etchecopar también se hizo presente.Aunque algunos referentes de Juntos por el Cambio no se manifestaron respecto a la marcha, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunció con anticipación que no podría estar presente, puesto que se encontraba realizando un curso en el exterior.Sin embargo, no solo la oposición convocó a una movilización, puesto que, casi en paralelo, la mesa de enlace nacional del Polo Obrero dirigido por Eduardo Belliboni, convocó a una manifestación en Plaza de Mayo para las 14.30 horas bajo las consignas “¡No al pago de la deuda externa! ¡Anulación del acuerdo del gobierno con el FMI!”.En ese sentido, el comunicado de la unidad piquetera exigió: “¡Basta de ajuste, saqueo, extractivismo y dependencia! ¡La deuda es con los pueblos y la naturaleza! Que los recursos vayan a resolver las necesidades populares: salarios, trabajo jubilaciones, salud, educación, vivienda y cuidados”, protestaron.En el comunicado también reclamaron por la “actualización mensual de salarios, jubilaciones y programas sociales” y por “el triunfo de todas las luchas obreras y populares”. “Por un paro nacional y plan de lucha contra el ajuste. Abajo la criminalización de la protesta”, convocaron, publicó