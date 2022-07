“Las gestas no se logran en soledad, con individualismo, sino desde el conjunto”

Paraná Se realizó el tradicional desfile por el Día de la Independencia en Paraná

Los actos

"La única forma de sobrellevar las vicisitudes, los avatares y los problemas, es con la misma tenacidad, decisión y patriotismo de aquellos congresales”, dijo en referencia a los protagonistas del Congreso de Tucumán que el 9 de Julio de 1816 concretaron la Declaración de Independencia patria. “Esa es la convocatoria que nos une hoy, porque las gestas no se logran en soledad y con individualismo, sino desde el conjunto, uniendo las capacidades colectivas para lograr nuestros objetivos”.Fue durante el desfile cívico militar que se convocó en la ciudad de Paraná, y de la que participaron también el intendente Adán Bahl; la presidenta Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari; la secretaria de Cultura, Francisca D’Agostino; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; legisladores, autoridades y público en general.En ese marco, Bordet sostuvo que “estar en esta fecha patria, a 206 años de la declaración de independencia, representa desde otra óptica y tiempos, el mismo compromiso de aquellos congresales del 9 de julio de 1816 en Tucumán: trabajar fuertemente para lograr la unión nacional, preservar la libertad y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.“Conmemoramos y honramos aquellos patriotas que con decisión y coraje, un 9 de julio de 1816, sancionaron la Independencia de los lazos que nos ataban a la corona española, y también recordando que lo habían hecho con anterioridad la Liga de los Pueblos Libres", agregó."El tiempo que nos toca vivir tampoco son sencillos. Venimos de salir de una tragedia mundial como fue esta pandemia. Hace dos años que no podíamos tener un acto oficial en nuestras fechas patrias. Pero también el mundo se sacude por conflictos bélicos inexplicables, y reconocemos que tenemos asignaturas pendientes con el pueblo de nuestra Patria", continuó el mandatario.En esa línea, Bordet llamó a “consolidar en nuestra provincia una tierra de futuro”, recordó que Entre Ríos “dio oportunidades a quienes habitaban originariamente y a las distintas corrientes inmigratorias que generaron la multiculturalidad que nos caracteriza”, y propuso seguir trabajando para afianzar “una tierra de paz, progreso y en donde nuestras familias vivan de cara al futuro”.“Eso se logra con unión, trabajando en conjunto, uniendo esfuerzo y evitando las divisiones estériles”, reafirmó el mandatario y resaltó que “tenemos todo para salir adelante: un gran pueblo y la decisión de unir nuestros esfuerzos para cumplir con esos objetivos”.“Es importante que, a pesar de los matices y diferencias que tengamos, nos mantengamos unidos. En honor a aquellos héroes de Tucumán, a quienes hicieron grande esta Patria y esta provincia, para que haya prosperidad, inclusión, igualdad y, por sobre todas las cosas, podamos desarrollarnos como argentinos y entrerrianos. Viva la Patria", concluyó."Hoy también vivimos tiempos inciertos y existen fuerzas externas que atentan contra nuestro poder de decisión. Pero otra vez los argentinos estamos muy de acuerdo en lo queremos: trabajo, salud, educación y oportunidades para nuestros hijos"."San Martín y Belgrano fueron hombres extraordinarios que dieron hasta lo que no tenían para ver su Patria liberada. Y eran personas de carne y hueso. Eso nos obliga a honrar su legado, a comprometernos, porque significa que nosotros también podemos. Tenemos el deber de intentarlo. Tomando las decisiones que hay que tomar. Haciendo más y prometiendo menos, sobre todo quienes tenemos responsabilidades de gobierno".Los actos conmemorativos por el 206 Aniversario de la Declaración de la Independencia iniciaron con el Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza Mansilla. Luego se celebró el Solemne Tedeum en la Parroquia San Miguel Arcángel y el cierre fue con Acto Central y Desfile Cívico Militar en Avenida Alameda de la Federación, en la capital entrerriana.