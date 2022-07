Cristina criticó a Guzmán, habló del dólar y se refirió a los planes sociales

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que el programa Previaje implementado por el Gobierno nacional para activar al turismo interno “es una política expansiva” y pidió “alejarse de los dogmas de izquierda y derecha para acordar políticas de precios”, al inaugurar hoy el Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, junto a la gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner.Por otra parte, destacó el proceso de creación de empleo genuino durante la gestión kirchnerista, al señalar que al entregar el gobierno en diciembre 2015 solo quedaba 10% de 2.200.000 planes sociales heredados del gobierno de Eduardo Duhalde en el 2003."Al año 2015, cuando entregamos el gobierno, de aquellos 2.200.000 planes apenas quedaba un 10% y que además se habían desarrollado dos formidables programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen", dijo Cristina Kirchner.La renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, fue un "inmenso acto de irresponsabilidad política", remarcó.La vicepresidenta también consideró que en “Argentina hay que dejar de discutir a las personas para analizar las políticas".Además, lamentó el "gesto de ingratitud personal" del ex ministro Martín Guzmán por el modo en que le presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández."En el mundo como está, el país como está, hacer enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más y nada menos que de un ministro de Economía no me parece bien", agregó Cristina.

Cristina consideró que “la escasez de dólares une a todas las crisis” que atravesó la Argentina y afirmó que, cuando “no hay una devaluación”, el mercado “provoca una brecha cambiaria”.Asimismo, criticó la formación de "activos externos" durante el macrismo a partir del "endeudamiento y posterior fuga" de capitales y apuntó contra quienes cuando se les ponen trabas para sacar dólares del país "estallan la economía"."Si nos los dejas sacar los dólares que quieren del país se comportan como adictos: Si no es por la buenas será por las malas. Y cunado es por las malas, estalla la economía del país", dijo Cristina Kirchner.La vicepresidenta consideró que “es hora que nadie se crea dueño de la verdad y que tiene la vaca atada”, señaló que “ayudar no es callarse y esconder la basura debajo de la alfombra” y reclamó que el país asuma "discusiones en serio”, dijo en Santa Cruz.Finalmente, Cristina pidió “autoconvocarnos para una Argentina en paz”.